Semana de despedidas en el Málaga CF

El Málaga CF está en su última semana de trabajo de la temporada. Los blanquiazules juegan este sábado (18.30 horas) frente al Burgos en La Rosaleda y después se marcharán de vacaciones... y algunos para no volver. Será el último encuentro de la temporada para todos y el último con la camiseta blanquiazul para varios miembros de la plantilla. Hasta seis futbolistas terminan su contrato con el club de Martiricos y, en estos momentos, lo más probable es que todos ellos acaben abandonando la nave.

La rampa de salida

El verano futbolístico siempre es agitado con el mercado de fichajes y puede dar muchas vueltas, pero la realidad es que hay jugadores que tienen pie y medio fuera del Málaga CF. Por no decir los dos. De los seis jugadores que terminan contrato (Dani Sánchez ha renovado y Galilea, Gabilondo, Víctor García y Sangalli amplían un año más por la permanencia), hay tres cuya salida se da por descontada y se despedirán de La Rosaleda con toda seguridad este sábado: Baturina finaliza su cesión y el club no ejecutará la opción de compra; Yanis Rahmani firmó por una temporada y no se negociará una continuidad y Antoñito Cordero no ha querido renovar y dará un salto en su carrera para marcharse al Newcastle.

Y de los otros que terminan a final de curso su vinculación con el club, no se puede asegurar al 100% su marcha, porque nadie lo ha comunicado todavía, para cada día que pasa están más lejos de poder seguir una temporada más en el Málaga CF. Todos mostraron en algún momento predisposición a quedarse pero, por unos motivos u otros, todo apunta a que no seguirán vestidos de blanquiazul. La negociación para la renovación de Kevin se enquistó hace muchos meses y la situación parece irreconducible. Su marcha se da prácticamente por segura. Y, por otro lado, Manu Molina y Dioni, dos de los jugadores que mejor han rendido esta temporada, no tienen a 28 de mayo oferta de renovación sobre la mesa, lo que se ve como una clara declaración de intenciones del club y de su director deportivo, Loren Juarros.

Mucho tiene que cambiar la película para que algunos de estos jugadores juegue como local en La Rosaleda la próxima temporada. Como decimos, esto es fútbol, pero todos apuntan a que este sábado tendrán que despedirse del malaguismo. Y durante el verano se verá si no son los únicos. Hay futbolistas que han contado poco o que su nivel no ha estado a la altura de lo esperado en esta primera temporada en Segunda, pero tienen contrato y habrá que esperar a ver cómo evoluciona el verano y el mercado de fichajes.

El futuro de Sergio Pellicer

El que también tiene contrato pero se ha negado a hablar de su futuro hasta el cierre de temporada es Sergio Pellicer. El técnico tiene firmada una temporada más y lo lógico es que continúe en el banquillo, pero siempre ha emplazado a una reunión con el club tras el último partido liguero para dejar todo bien hablado. Ya ocurrió hace cuatro veranos que Pellicer acabó saliendo cuando todo el mundo apostaba por su continuidad. No son las mismas circunstancias, pero club y entrenador tienen que hablar y confirmarlo públicamente.