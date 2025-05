La ampliación de contrato de Larrubia va por buen camino

El Málaga CF sigue adelante con su proyecto de cantera y lo ha demostrado recientemente con la ampliación de contrato de Izan Merino, que pasará a tener ficha del primer equipo la próxima temporada. La dirección deportiva blanquiazul no quiere volver a situaciones como la que se ha dado con Antoñito Cordero y trabaja para seguir blindando a sus jóvenes talentos. Ahí aparece el nombre de David Larrubia, que esta temporada ha pasado de ser una promesa a una realidad, siendo un de los jugadores que más han brillado en ataque esta temporada.

Mejora de contrato

David Larrubia tiene contrato hasta 2027. El malagueño tuvo su última ampliación de contrato en febrero del año pasado, poco después de que lo hicieran Carlos López, Moussa, Murillo, Dani Lorenzo y Haitam. Y en el club ya trabajan para una mejora de contrato y ampliar esa vinculación para atar al futbolista y alejar pretendientes. Ese nuevo contrato conllevaría una subida salarial que el ‘10’ se ha ganado en el campo y, presumiblemente, una elevación de su cláusula de rescisión, que en Segunda División está en unos ocho millones de euros.

El ‘10’ blanquiazul fue uno de los protagonistas del Media Day organizado por el club este miércoles y dejó claro que no tiene intención de moverse y que esas conversaciones para su ampliación de contrato van por buen camino. «Empezamos a hablarlo hace poco, creo que sí, que ampliaremos el contrato. Loren sabe que quiero seguir, ellos quieren que siga. Tranquilidad con el proceso de la renovación», aseguró el jugador malagueño.

«Paso adelante»

Larrubia está contento en el Málaga y en el club están contentos con su rendimiento. Esta ha sido la temporada de su consagración en el primer equipo y así lo ve el propio futbolista. «He dado un paso adelante, estoy contento, pero me queda mucho por demostrar y quiero seguir mejorando. Los minutos te dan confianza y esas ganas de querer hacerlo bien. Me he sentido más importante que nunca», explicó. «Este año he aprendido a disfrutar de La Rosaleda. El año pasado lo vivía como una presión, me lo he llevado a mi territorio», añadió.

Larrubia controla un balón ante la defensa del Granada. / Gregorio Marrero

Precisamente, esa Rosaleda será sometida a un proceso de remodelación en los próximos años y, según los plazos previstos, la Nueva Rosaleda, ya reformada y ampliada, tendría que estrenarse para 2029. ¿Seguirá siendo Larrubia el ‘10’ del Málaga CF en ese momento? «Espero que sí, que me sigan queriendo aquí y yo siga haciendo méritos», apunta.

En otro orden de cosas, el mediapunta malagueño le puso nota a la temporada del equipo y a la suya en particular. «Balance positivo, ha sido un año complicado y largo. Hemos conseguido el objetivo. «Le podemos poner un notable. También en lo personal», expresó.

A sus 23 años, Larrubia ha dado un paso al frente importante este curso en cuanto a madurez y peso en el equipo. Y todavía le queda margen de crecimiento para ser un futbolista más decisivo. Por ahora tiene contrato hasta 2027, pero parece que la sintonía con el club es total para que esa unión siga vigente muchos más años.