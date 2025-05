Málaga CF: 22 fichas ocupadas y obligado a dar salidas

Llega el final de temporada y, por tanto, la atención se traslada del césped a los despachos. El foco pasa de los futbolistas a Loren Juarros, el encargado de configurar la plantilla del Málaga CF por tercer curso consecutivo para competir de nuevo en Segunda División. Como cada verano, y como ocurre en todos los clubes, comienza un laborioso trabajo para cuadrar el costa de plantilla con los límites que te permite LaLiga y este año, además, se suma un problema con las fichas. Si el club blanquiazul quiere reforzar bien su primer equipo, algo necesario para el nuevo proyecto en LaLiga Hypermotion, está obligado a dar salida a jugadores con contrato en vigor.

En el mapa de la primera plantilla blanquiazul de cara al próximo curso ya hay ocupadas en estos momentos 22 fichas profesionales de las 25 máximas que te permite LaLiga. Esto quiere decir que ahora mismo el equipo blanquiazul solo podría acometer tres fichajes, por lo que es necesario que antes Loren Juarros se dedique a aligerar la plantilla, tanto en número de futbolistas profesionales como en cuanto a masa salarial.

Tres fichas libres

Hay seis jugadores que terminan contrato y que muy probablemente, por diferentes motivos, no continúen: Roko Baturina, Yanis Rahmani, Antoñito Cordero, Manu Molina, Dioni y Kevin Medina. Los tres primeros se marchan seguro y con los tres últimos o no hay acuerdo o ni siquiera tienen oferta de renovación sobre la mesa. Y aun así, el Málaga CF tiene ya 22 fichas ocupadas.

El club de Martiricos ha renovado a Izan Merino y Chupete y la próxima temporada tendrán ficha profesional. Habrá que ver que ocurre con la continuidad de Rafa Rodríguez y con Ochoa, con contrato hasta 2027 pero con ficha del filial. Y, además, regresan de sus cesiones Moussa, ahora mismo lesionado, y Juan Hernández, que apenas ha tenido protagonismo en su año de cesión en el Algeciras en Primera RFEF.

Rescisiones y cesiones

Está claro que esta plantilla necesita más de tres refuerzos, entre otras cosas porque hay jugadores con contrato que no cuentan o que no han ofrecido esta temporada el rendimiento esperado en Segunda División. La rescisión de Juan Hernández es una obligación, buscar cesiones para Moussa o Haitam, en busca de minutos, es otro movimiento probable, y luego hay otros melones por abrir como los jugadores que han renovado de forma automática por la permanencia pero que no han tenido demasiado protagonismo. ¿Qué pasará con los Sangalli, Gabilondo o Víctor García? Quizás alguno también tenga que salir para abrir hueco. ¿El problema? Que cada rescisión de contrato cuesta dinero y computa lo que se le pague al jugador en el límite salarial. Loren Juarros debe hilar muy fino ahí.

Posiciones a reforzar

A partir de ahí, llega el momento de los refuerzos. Clave para el proyecto que la dirección deportiva acierte con los 6-7 fichajes que deben llegar. Si todo marcha según parece, el equipo necesitará incorporar, como mínimo, dos delanteros y dos extremos -se presupone que Kevin y Dioni no van a continuar-. También un sustituto de garantías en el centro del campo para Manu Molina si finalmente no renovase, aunque ese fichaje se antoja necesario aunque siga el onubense. El Málaga no se puede permitir otro año con tantos jugadores en el centro del campo con un rol tan secundario como el que han tenido Sangalli o Juanpe, más allá de las lesiones de Ramón o Dani Lorenzo. La defensa está cubierta y solo llegará algún refuerzo si sale otro futbolista. Y en la portería habrá movimientos si Carlos López finalmente sale cedido a un Primera RFEF y el club necesita hacerse con los servicios de un meta que compita con Alfonso Herrero.

JUGADORES CON CONTRATO CON FICHA PROFESIONAL

Porteros: Alfonso Herrero (2028) y Carlos López (2029)

Defensas: Carlos Puga (2026), Jokin Gabilondo (2026), Álex Pastor (2026), Nelson Monte (2026), Einar Galilea (2026), Murillo (2027), Moussa (2028), Dani Sánchez (2027) y Víctor García (2026).

Centrocampistas: Luismi (2026), Ramón (2026), Izan Merino (2028), Sangalli (2026), Juanpe (2026) y Dani Lorenzo (2027).

Extremos: Larrubia (2027), Juan Hernández (2026), Haitam (2027) y Lobete (2026).

Delanteros: Chupete (2028).