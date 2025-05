La plantilla del Málaga CF le pone un notable a la temporada

Llega el final de temporada y es el momento de hacer balance. Para ello, el Málaga CF organizo este miércoles un Media Day con la prensa en el Alfonso Herrero, Einar Galilea, David Larrubia, Álex Pastor, Nelson Monte y Murillo fueron los protagonistas y encargados de atender a los medios de comunicación. Los miembros de la plantilla blanquiazul coincidieron en poner en torno a un "notable" a la temporada que ha firmado el conjunto blanquiazul. Remarcan la consecución del "objetivo" de la permanencia y, por tanto, se muestran "satisfechos" del trabajo realizado.

Alfonso Herrero

"Balance positivo. Veníamos de un ascenso, el objetivo siempre después debe ser la permanencia. Con el foco bien puesto, sin hacernos demasiadas historias en la cabeza, hemos conseguido buenos resultados. Acabar la temporada con tranquilidad. Es poner una muy buena base para el Málaga del futuro". En Segunda, cuando se cumplen los 50 puntos, hay que celebrarlos. Da igual el objetivo, es un motivo de alegría. Estás dando otro año en el fútbol profesional al equipo. A partir de ahí, ganas de que este club siga dando pasos adelante. Que esta temporada pueda ser la base de ese Málaga del futuro que todos queremos. Creo que se están haciendo bien las cosas. Animar a la gente a que nos siga apoyando, es el motor del malaguismo".

Einar Galilea

"Lo pondría un 6,5, un 7. El objetivo se ha conseguido, no hemos estado en puestos de descenso ni una jornada. La primera vuelta fue muy buena. No hemos sabido mantener esa dinámica. Se cumple el objetivo, hemos competido contra todos. Nos podemos ir satisfechos del trabajo. Si hubiésemos empezado mal y luego lo contrario, seríamos ídolos por sacar una situación difícil. Creo que podemos estar satisfechos. Es una pena no haber peleado por algo más o estar más holgados en la clasificación. Es el fútbol.

David Larrubia

"Balance positivo, ha sido un año complicado y largo. Hemos conseguido el objetivo. Le podemos poner un notable. También en lo personal".

Álex Pastor

"Creo que hay que valorar la temporada positivamente. Se ha logrado el objetivo con antelación y hay que estar contentos. En lo personal me pongo un 7,5. Es una buena nota. He tenido tramos en los que no ha participado tanto y para llegar al 9 o al 10 tenía que haberlo hecho. Soy ambicioso, quiero más.

Nelson Monte

"Yo le pongo un 8 o un 9. Hemos hecho el objetivo, no era fácil para un equipo recién ascendido. La mayoría no conocíamos la categoría y creo que hemos demostrado muy buen nivel. En lo personal pongo la misma nota, he jugado casi todo. He podido meter tres goles y creo que he mostrado un buen nivel y he ayudado a conseguir el objetivo. Nos partiremos la cara por lo que nos pida el club. Este vestuario va a dar siempre todo.

Murillo

"A nivel grupal, es verdad que no hemos tenido esos puntos que nos merecíamos. Contento, pero con un sabor agridulce de haber tenido malos momentos. Somos el equipo con más porterías a cero en la categoría. La defensa en general ha hecho una temporada muy buena. Tenemos que dar un paso al frente y mejorar la próxima temporada".