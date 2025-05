Izan Merino y Dani Sánchez, presente y futuro del Málaga CF

La renovación de Dani Sánchez hasta 2027 y la ampliación de contrato de Izan Merino hasta 2028 han sido los dos primeros movimientos de cara a la próxima temporada y este miércoles se presentaron estos acuerdos de la mano de Loren Juarros en la sala de prensa de La Rosaleda. El club ve a ambos jugadores como piezas de presente y con un gran margen de crecimiento de cara al futuro y por eso apuestan decididamente con ellos. Los dos protagonistas del día coinciden en que deben seguir creciendo, de la mano del club.

Apuestas del club

"Agradecer la confianza. Llevo mucho tiempo buscando esto. No estaría aquí sin la ayuda de mis compañeros. Ha sido una temporada de altibajos. Nos vamos con buen sabor de boca y con ganas de empezar una temporada más. Soñaba con llegar aquí y hacer grandes cosas. Ha sido un proceso largo y duro. Disfrutando y valorando el momento. Esto ayuda a seguir motivándome, no me relaja, para nada. Seguir mejorando en todo, defensiva y ofensivamente. Es un orgullo seguir en el Málaga. Con ganas de empezar la temporada y seguir creciendo", dijo Dani Sánchez.

"Contento por estar aquí. Agradecer a todos, a Loren, al club. Ha sido una temporada de aprendizaje. A seguir mejorando y creciendo con el club. Me he consolidado de forma activa en el equipo. Es mi primer año en el fútbol profesional, aprender de mis compañeros y absorber cada cosa de ellos. Quiero llegar lo más lejos posible con el club de mi vida", explicó en la misma línea Izan Merino.

Margen de crecimiento

Los jugadores concuerdan con el club que tienen margen de mejora y pueden ser más importante en el equipo en las próximas temporadas. Y ese crecimiento debe ir de la mano del crecimiento del propio Málaga CF. "Defensivamente creo que he dado un paso más. Me siento más cómodo defendiendo. Ha habido partido en los que me gustaba más defender que atacar. Estoy contento por ese lado, creo que he cumplido", apuntó Dani Sánchez. "Pienso que hay margen de mejora. Mi sueño es llegar a lo más alto. Darlo todo cada partido. El techo del equipo ya se verá, a ver dónde podemos llegar. Si estoy aquí es por algo. El año pasado dije que mi sueño era jugar Champions con el Málaga, ya estamos a un pasito menos. A ver si poco a poco llegamos hacia arriba", añadió. "Ojalá se dé el día de jugar en Primera con el Málaga. A mejorar día a día, a ganar todos los partidos posibles", señaló Izan.

La ampliación de contrato ha conllevado que Izan Merino pase a tener la próxima temporada ficha del primer equipo. El canterano asegura que todavía no ha elegido dorsal: "El número no juega, juego yo. No me importa". Para el joven futbolista no acaba la temporada este sábado, el próximo lunes se marchará concentrado con la selección española sub-19 para preparar el Europeo de este verano. "Espero dar también la mejor versión de mí. Aprovechar la experiencia, es única. Y a levantar el trofeo", concluyó.