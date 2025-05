Loren Juarros: "El Málaga no puede ser el medio, es el fin de ser futbolista"

Loren Juarros estuvo acompañando a Izan Merino y Dani Sánchez en la presentación de sus renovaciones con el Málaga CF y dejó claro el pensamiento del club de que los jugadores tienen que ver "al Málaga como el fin, no como el medio" para ser futbolista. Destacó el compromiso de ambos, a los que invitó a seguir creciendo de la mano de la entidad, y además emplazó después del partido frente al Burgos para abordar diversos de planificación de la próxima temporada: "Hablaremos con jugadores, con algunos no habrá que hablar mucho".

Renovaciones de Izan y Dani Sánchez

"Es importante cada vez que tenemos un hecho así. Para el Málaga es importante contar con el compromiso de dos jugadores que iniciaron el proyecto. Fueron partícipes de cumplir el objetivo del año pasado y el principal de este año. Dani tuvo un periplo por ahí fuera y ha aprovechado la oportunidad. Izan lleva toda la vida aquí, nadie mejor conoce el club. Este año se ha consolidado, siendo parte activa. Ha cumplido. Agradecer el compromiso de seguir vinculados al proyecto".

Mensaje a los dos jugadores

"Estáis aquí por lo que podéis hacer, tenéis margen de crecimiento. A ver si sois capaces de llevar al club donde todos pensamos que tiene que llegar. Por edad y capacidad, si sois existentes, seréis capaces de hacer muchas más cosas. Están aquí por lo que han hecho y lo que pensamos que pueden hacer. Mejorar y mejorar como futbolistas y personas. Eso le vamos a pedir, ese compromiso y mentalidad".

Proceso con Izan Merino

"El proceso del año pasado fue de tiempo, de consolidar cosas, de hacerle ver que el proyecto se iba a cumplir. El proyecto no quiere decir que todos los canteranos pueden llegar al primer equipo. Pero los que mejoran van a tener la oportunidad de llegar. Es normal que pensase con las propuestas que tuvo. Tuvimos la voluntad las partes de llegar a un acuerdo. Se hizo concienciados. Se ha hecho de la mejor forma. No es casualidad lo que ha aportado Izan en cada partido, es fruto del convencimiento de querer ser jugador del Málaga. El Málaga no es un medio, es el fin de ser futbolista. Si se tiene que ir al Real Madrid, que se vaya dejando 40 millones al Málaga. Ahí yo le pondría un lacito... Que vean al Málaga como el fin, no como el medio".

Planificación

"Si algo hemos tenido claro es que queríamos darle importancia a cada partido. Es algo que queremos trasladar al club. Los tres puntos en juego es lo más importante. Tenemos que mentalizar a los jugadores que hay que habituarse a ganar, algo normal dentro del fútbol. Hemos llegado de manera solvente, sin mucha presión, conseguimos la permanencia hace dos semanas. Vamos a tener un verano largo, no lo tuvimos el año pasado. Hablaremos con jugadores, con algunos no habrá que hablar mucho. Es el trabajo que vamos a hacer la semana que viene, primero con los de dentro. Había que esperar al último partido. En eso tienen que pensar siempre los jugadores. Hay conversaciones, se están hablando cosas. Hay situaciones más complejas o diferentes. Algunas se llevan hablando desde hace mucho tiempo".