Pellicer: "No tengo que seguir por contrato, sino porque sigan queriéndome"

Sergio Pellicer tiene una temporada más de contrato con el Málaga CF y todo apunta a su continuidad, aunque sigue aludiendo a una conversación con el club tras el cierre de temporada contra el Burgos para dejarlo todo cerrado. En una entrevista en Radio Marca Málaga, el técnico blanquiazul habló sobre su futuro: "La semana que viene tenemos que hablar. Hay un camino muy marcado. Lo más importante de todo es el Málaga CF", dijo el de Nules.

Futuro en el banquillo

"Tengo contrato. La semana que viene hablaremos. Cuando me llegó después de Eibar y Castellón parecía que Pellicer no iba a estar. Las premisas son muy claras, que el club y la gente que quiera, luego que el objetivo que se comunique vaya acorde a lo que pensemos. Lo que marca un contrato no tengo problema, comprobado está", aseguró Pellicer.

"No tengo que seguir porque tenga contrato, sino porque sigan queriéndome. Pellicer no es un problema para el Málaga. Es fútbol. No hay que darle más vueltas. Los jugadores saben lo que pienso. Loren hablará con ellos".

Objetivo de la próxima temporada

En referencia esta temporada, Pellicer explicó que "hay situaciones en las que me he sentido solo" y piensa que el próximo curso es el momento de avanzar: "Pensar en que hay que dar un paso adelante. Pelear por estar más cerca en las situaciones. El objetivo era la permanencia. Era muy realista de lo que nos podía venir y parecía que iba en contra de todo". Por tanto, piensa que el objetivo debe estar "acorde a las herramientas que tenga el club". "Los entrenadores muchas veces queremos muchas cosas, pero no se puede. Tenemos que entender la situación del club. Se están dando pasos hacia delante. Entender qué registros manejamos. Tengo mucha confianza en los chicos, hay jugadores que van a dar ese paso hacia delante. Ser acordes al objetivo. Mandar el mensaje realista. Sé lo que quiere la gente", argumentó.

Pellicer también abordó otro de los temas que ha traído cola esta temporada, el mercado invernal. "Son temas contractuales. Bastante tengo para entrar en estas situaciones. Estoy muy contento de la plantilla. Incluso con el tema del mercado de enero. Prefería que no viniese ningún delantero, que pudo hacerlo. Apostar por Chupete. La dirección deportiva tenía delanteros. Hubo uno que no se hizo. Hubo casos de otros foráneos, y no. Hice. Pensé en la mejora de los futbolistas. Todos queremos más, pero la situación del club es la que es", señaló.

Jugadores que terminan contrato

Tras dos temporadas con un núcleo de la plantilla muy consolidado, este verano puede haber cambios importantes, aunque no piensa que sea "un fin de ciclo". "Quiero terminar el partido de Burgos y después tomar decisiones. Loren ha hecho muy buen trabajo en las renovaciones. Habrá que hablar con ciertos jugadores. Siempre tiene que haber cambios. Esos cambios tienen que marcar la hoja de ruta. La semana que viene", aseveró. "Hay decisiones, sobre todo, de la dirección deportiva en ese aspecto. No me quiero desviar del partido del Burgos. Este grupo está unido. Esto es fútbol y hay jugadores que acaban contrato. Dependerá mucho de las situaciones que nos marquen. Hablé con Dioni. Le dije que como si fuera el primer y último día. Hay cosas muy marcadas y pueden cambiar", añadió. "Somos profesionales. Cordero, Manu, Dioni, Kevin… les he visto muy bien en el día a día. Saber entender que esto es fútbol. Queda el partido de Burgos. Hay que competir. Les he visto muy bien. No es el momento. Queda un partido. Cuando acabe todo ellos deben ser los primeros en saberlo", dijo el técnico castellonense.