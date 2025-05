Pellicer: "Yo no busco ovaciones, vamos a ir a ganar"

Sergio Pellicer compareció por última vez en la previa de un partido de la temporada 2024/25 en LaLiga Hypermotion. El Málaga CF echa al cierre al curso recibiendo al Burgos en un partido importante porque "no es lo mismo quedar en una posición u otra". Además, el técnico blanquiazul confirmó la titularidad de Carlos López y no quiso dar pistas de los 10 jugadores que le acompañarán en La Rosaleda.

Último rival

"Es el último partido, enfocados en el rival. Ha ido de menos a más y con la llegada de Ramos tiene un sello, ha empezado a competir de otra manera a nivel defensivo y con otras estructuras en ataque. Es muy parecido al Tenerife de Ramis que no asciende, está en fase ascendente. Tiene la importancia de ganar pese a que a nivel de competición no tenemos esa ansiedad ni hacia arriba ni hacia abajo, pero no es lo mismo quedar en una posición u otra. Tenemos la energía, que es lo que engancha a nuestra gente. Las victorias nos dan muchos estímulos, también el nivel económico para el club. Que el equipo compita como el último tramo en nuestro estadio".

Última semana

"Veo a los chicos muy bien. Después de lo de Elche, entrenamos el lunes. Tuvimos comida de fraternidad con la gente del club. Incluso hay gente con molestias que quiere estar. Las bajas las sabemos todos. Me da mucha alegría que todos quieren competir y quieren estar, es muy importante en el grupo. Los finales de temporada son muy complicados. Yo les veo trabajar con el plan de partido. Es buscar mecanismos para generar superioridad, evitar sus transiciones. Los veo concentrados, ha sido una semana así. Será nuestro último entrenamiento. Es el final del proceso colectivo. Habrá gente que no esté, es el fútbol, pero todos quieren estar y me da mucha alegría".

Carlos López jugará como titular. / Álex Zea

Carlos y 10 más

"Sabemos que Carlos va a jugar. Si hay cambios, va a ser buscando lo mejor para tener la victoria. Hay jugadores con molestias durante la semana que no han realizado todos los entrenamientos. Si hay cambios es buscando lo mejor. Los que salgan lo harán lo mejor posible".

Posibles despedidas

"Yo no busco ovaciones, pero les veo muy bien a todos. Como hablo con ellos y veo que estamos en una situación en la que buscamos la victoria. El pastel lo intento cortar para 28 y es imposible tener la misma porción. Hay jugadores que no han participado por contextos. Carlos se lo merece y con Carlos vamos a ganar. El jugador quiere hacerlo lo mejor posible. Todos merecen un reconocimiento y que demuestren el compromiso durante todo este proceso".

Trabajo diario

"Lo más importante es el colectivo y tener la conciencia tranquila al dormir. El fútbol no es justo. Hay 28 porciones y es imposible. Creer en el camino, el proceso, sé que el futbolista sufre cuando no juega, pero esto es ser profesional. Tengo todos los argumentos para tomar todas las decisiones. A partir de ahí, hay ideas de juego, perfil de jugadores. Unos participan menos y otros más, después se pueden ir y rendir a mejor nivel. Cuando hay jugadores que no participan, también es importante el trabajo diario y es lo más reconfortante para un profesional".

Tres puntos

"Cuando fuimos a Burgos tenían una situación complicada y ahora es uno de los menos goleados. Esperamos un partido con distintas alturas, tienen mucha velocidad, laterales largos. El último partido lo pierden contra un equipo que ha ascendido. Es difícil sin esa tensión de los puntos. Conociendo a su entrenador, van a venir a ganar porque es importante para la clasificación, es un paso adelante para el futuro".

Dani Lorenzo

"Tengo un pastel y hay 28. Dani tiene que recordar que sale en Elche. Luca, Juanpe y Roko no participaron. Eso lo tiene que valorar Dani y el resto de jugadores jóvenes".

Rafa Rodríguez

"Como desde que subió con nosotros, el día del Eibar. Transmite muchas cosas positivas, tiene cambios ahora. Es un proceso. Tienen que estar preparados, ya debutó conmigo contra el Ibiza. Ha trabajado en su proceso, pero la oportunidad para estar la ha tenido este año y la aprovechó a la primera. Mejor que hacerlo a la segunda porque alguien te puede pasar como un avión. Eso es lo que hace mejor a un grupo".

Última charla

"Darle las gracias a todo el mundo. Intentar siempre jugar un partido con la ilusión de un debutante y la experiencia de un adulto. Es jugar como el primer día y jugar como el último. Sabemos que hay cambios en todas las situaciones, pero hay una base muy representativa. Dar las gracias a todos los que no vayan a continuar porque todos están ya en un rinconcito del corazón de todos los aficionados por todo lo vivido con el ascenso".

Once titular

"Si hubiésemos tenido un once tipo, hubiésemos estado en una situación peor. Necesitamos el activo de todos los jugadores. Nuestra plantilla tiene lo bueno del sentimiento colectivo y el perfil de los jugadores".