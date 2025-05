Málaga CF-Burgos: Podéis ir en paz

Se acabó. La temporada 2024/2025 echa el cierre esta tarde en La Rosaleda (18.30 horas) con un Málaga CF-Burgos CF. Seguro que no será una de las Ligas más recordadas por la afición malaguista, pero desde luego que tampoco ha sido una de las peores. Ni mucho menos.

Objetivos cumplidos

Los de Sergio Pellicer han cumplido el objetivo marcado. Y con creces. Recién ascendidos del pozo del fútbol amateur, no han estado en zona de descenso en ninguna de las 41 jornadas ya disputadas y se han salvado con tiempo de disfrutar sin agobios los dos últimos fines de semana ligueros. Es verdad que en ese entorno especialmente pesimista que rodea al equipo ha aflorado el dramatismo en esta fase final de la temporada, pero la verdad es que el peligro del descenso estuvo mucho más presente fuera del campo que dentro del césped.

Málaga CF y Burgos CF miden fuerzas en un partido sin absolutamente nada en juego. Un buen día para que los dos equipos, a pesar del calor, den un buen espectáculo y diviertan a una grada de La Rosaleda que se despedirá de la temporada y de varios jugadores a los que no volverá a ver el próximo mes de agosto vestidos de blanco y azul.

Último día para Antoñito... y muchos más

Hay muchos nombres propios que es una incógnita saber si seguirán o no el próximo curso. Hay otros, como el de Antoñito Cordero, que sí o sí están ante su última tarde como malaguista. Al canterano solo queda que desearle suerte. Se va a la Premier a mejorar en lo económico y en lo profesional. Lo mismo que haríamos cualquiera de nosotros en su situación. Su inolvidable gol en el campo del Nástic de Tarragona le dio hace ahora casi un año el ascenso al equipo y con eso hay que quedarse.

Baturina, Kevin, Sangalli, Dioni, Carlos López... hay otros muchos jugadores que parece que no seguirán. Ahora hay que ver qué once pone Pellicer en el campo y qué jugadores salen de refresco de todos esos que no se sabe si «sí» o si «no».

Sin Ramón y sin Haitam, ambos lesionados, la vuelta de Dani Sánchez parece segura, aunque quizás no le dé el físico para aparecer en el once inicial. Veremos a ver qué decide el míster.

Rival con rotaciones

En cuanto a la convocatoria del Burgos CF, su entrenador, Ramis, confirmó ausencias importantes por sanciones, lesiones o decisiones técnicas pensadas en la próxima temporada. No estará Álex Sancris que vio tarjeta roja la pasada jornada, tampoco Curro por precaución, el ex de la Ponferradina Dani Ojeda, por su operación de nariz, Kevin Appin que volverá la próxima temporada y Konan, que ha viajado para incorporarse a su selección.

Ola de calor

Se espera una tarde de mucho calor en Martiricos. Será otro aspecto a tener en cuenta. A la hora fijada para el arranque del partido se estima una temperatura de 28 grados, que se quedarán en 27 cuando termine el choque, a eso de las 20.30 horas. Habrá que llevar el abanico y buscar algo de sombra.

La cita es a las 18.30 horas. El horario unificado de la última jornada de la Liga Hypermotion es el domingo a las 18.30 horas. Malaguistas y burgaleses adelantan 24 horas su cita.