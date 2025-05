Pellicer da luz a su futuro: "Hemos hablado ciertas cosas y parece que todo va encaminado"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras el empate del Málaga CF frente al Burgos. El técnico blanquiazul reconoció que la victoria no hubiese sido merecida, pero todos los focos apuntaban a su futuro y esta vez sí respondió de cara a cumplir con el año de contrato: "Hemos hablado ciertas cosas y parece que todo va encaminado".

Balance

"Nos ha penalizado muy rápido el primer gol. Lo decía su entrenador, han venido a competir porque aquí son tres puntos y valen mucho, aunque parezca poco porque no nos jugamos nada y lo han demostrado en la primera jugada en transición. No hemos estado bien, ellos han estado cómodos con bloque bajo, han defendido brutal. No hemos sido capaces de buscar la superioridad, hemos estado muy imprecisos Luego en la segunda parte parece que nos dejan esos espacios. En la pausa lo hemos dicho, era un gol. No estando bien, no le tenemos que perder la cara y parece que estábamos... Otra vez el ADN del equipo, nunca dejar de luchar. Incluso nos hemos podido llevar la victoria que habría sido injusto. Hemos solucionado una situación que no era acorde a la temporada. Somos un equipo que tenemos que ir al límite. Cuando estamos en situaciones que no estamos bien, pasa lo de antes. Felicitar a los chicos por el trabajo".

Los jugadores del Málaga CF se reúnen en torno a Pellicer. / Gregorio Marrero

Contrato

"Tengo contrato y hay que marcar unos pasos. Si no entreno al Málaga CF, no voy a entrenar a otro equipo el año que viene. Hemos hablado ciertas cosas y parece que todo va encaminado, pero no es lo importante. Ha sido una temporada muy dura. Se han cumplido objetivos, pero queremos más. Lo de la gente ha sido increíble, cantando y animando. También han sido exigentes silbando, como tiene que ser. Nos han metido en partido estando bastante mal".

Próxima temporada

"Todos queremos más, también es una cuestión del club de todas las situaciones que va a haber. Hemos dado pasos muy importantes, lo hubiésemos firmado cómo estamos ahora. El año que viene habrá 17 equipos que quieran subir. Hemos merecido algo más, nos ha faltado estar más cerca. La gente lo quiere y los chicos están preparados dentro de un proyecto. Esté quien esté, en dos o tres años el equipo puede estar peleando para estar en Primera División".

Kevin también acabó recibiendo una calurosa ovación de la grada en su despedida. / Gregorio Marrero

Manu Molina, Dioni y Kevin

"No es momento de hablar de ellos. Creo que hay que mirar, por eso digo la reunión. No es fácil, el tema de las fichas, el puzzle con las situaciones. Desde fuera parece fácil y requiere unas situaciones de controlar todo. También está el límite salarial. Tendrá que ser el club el que tenga que hablar sobre todos esos aspectos. Un reconocimiento que ha habido de la gente, aun perdiendo, hay que sentirse orgulloso porque no ocurre muchas veces. Han pasado muchos futbolistas y el reconocimiento de la gente vale muchísimo".

Cantera

"Hay que hacerlos mejores y subir el nivel todos, también los que estamos. Cada temporada es un examen, el rendimiento se actualiza, no vale el pasado. Es una competición de una montaña rusa. Los cambios de entrenador, todas las situaciones, los que empezaron bien y han acabado sufriendo. Requiere de muchísima exigencia de nivel. Tenemos que dar todos un paso hacia adelante".

Cambios

"El tema de Roko era un recambio. Es cierto que ha estado trabajando muy bien, pero por decisión técnica no tenía los minutos. Kevin nos podía dar en esa energía, también Siempre he intentado buscar lo mejor porque Luismi ha estado con molestias, también Lobete. Ha habido mucha gente con molestias, Nelson no ha entrado en convocatoria. He intentado ajustar, no ha salido bien al principio. Con la energía de la gente lo hemos podido solucionar".

Carlos López

"Ha tenido dos acciones muy importantes, después ha habido gol en segunda acción. Estoy muy contento, ha trabajado mucho y es muy difícil con la competencia de Alfonso. Carlos ha apretado en cada entrenamiento, es un buen reconocimiento. Con Carlos también podemos ganar partidos".

Afición

"No sabía por dónde venía. Sí que es verdad que lo que ha hecho la Grada de Animación con el tifo representa todo. Eso es el sentimiento. La afición es clave, ellos lo dicen, el Málaga CF son ellos. Nosotros estamos de paso y ellos estarán. Se merecen todo el reconocimiento, todo lo mejor. El sentimiento que se ha generado de caer en el pozo hasta levantarnos, de padres a hijos, es el reflejo porque cada vez hay más niños. Si no trabajamos con humildad y apostamos fuerte, se puede volver en nuestra contra. Hacía años que no había esa conexión. Es una responsabilidad de la ciudad, del club y de todos".

Momentos de la temporada

"A nivel colectivo, lo que se me ha quedado es que ha habido momentos en los que hemos estado cerca de dar el paso de estar holgados. Tengo partidos en los que con la victoria... Con la liberación de los chicos podríamos haber hecho más. Hemos ido al límite con todas las situaciones. Cuando vienen esos momentos, hemos sabido responder con estrés y presión. Es un aprendizaje para todos".