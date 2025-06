El Málaga CF termina 16º; El Elche sube a Primera

Punto y final a la temporada. Tras los resultados de la jornada unificada de este domingo, el Málaga CF ya sabe que finaliza LaLiga Hypermotion 2024/25 en 16ª posición. Los 53 puntos sumados en total, tras el empate de este sábado frente al Burgos en La Rosaleda, dejan a los de Pellicer en la zona media-baja de la tabla, tres puestos por encima de la zona de descenso.

El equipo blanquiazul ha terminado el curso igualado a puntos con el Deportivo de la Coruña (15º) y el Castellón (17º). Casualmente, un triple empate entre tres equipos que lograron el ascenso a Segunda la pasada temporada. Si el Dépor hubiese puntuado este domingo ante el Elche, hubiera mandado al Málaga a la 17ª plaza, pero eso no ocurrió y todo queda tal y como estaba después del punto sumado por los de Pellicer ante el Burgos.

Ascenso

El Elche no falló y se une al Levante como equipo ascendidos a LaLiga EA Sports. Resolvió con contundencia su encuentro en Riazor ante un Dépor que no se jugaba nada y certificó su segundo puesto, que le da el ascenso (0-4). Oviedo y Mirandés estuvieron pendientes de un posible tropiezo ilicitano, pero la historia quedó más que resuelta en la primera mitad. Levante y Elche, ascendidos, no serán rivales del Málaga CF la próxima temporada.

Play off

En esta última jornada también quedaba por decidir los equipos que disputarán el play off de ascenso y las posiciones definitivas. El picante estuvo en El Sardinero, donde el Racing y el Granada se estaban jugando una plaza en el play off a una carta. La victoria por 2-1 sirvió a los de José Alberto López para mantenerse entre los seis primeros y dejar al Granada fuera. Así quedan las eliminatorias de semifinales: Real Oviedo (3º) - Almería (6º) y Mirandés (4º) - Racing de Santander (5º). Solo uno de los cuatro ascenderá a la máxima categoría.

Descenso

Por otra parte, el descenso ya había quedado decidido la pasada jornada. Eldense, Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena se despiden de la categoría y la próxima temporada jugarán en Primera RFEF