Antoñito Cordero: De héroe del malaguismo a salir por la puerta de atrás

El fútbol va a una velocidad endiablada y en solo unos meses puedes pasar de estar en lo más alto al ostracismo, de ser un héroe local a marcharte de puntillas y recibiendo cariño mínimo de la afición y el club del que un día fuiste ídolo. El 22 de junio del 2024 un niño de 17 años metía un gol histórico que llevó al Málaga CF al ascenso a Segunda División y menos de un año después ese mismo niño se marchará del club por la puerta de atrás, sin dejar un euro en la entidad que le dio la oportunidad y con una despedida fría, gélida.

Héroe del ascenso

El nombre de Antoñito Cordero siempre será recordado por el malaguismo. Cuando un padre le cuente a su hijo ese histórico ascenso que logró el Málaga CF en Tarragona, siempre se mencionará al extremo jerezano como el autor de ese gol en el minuto 122 de una final de play off por subir de categoría. Cordero estuvo en el momento y en el sitio indicado para llevar a los blanquiazules a Segunda y convertirse en el ídolo local con solo 17 años. Ese momento ya no lo olvidará ni él y todos los aficionados que lo vivieron, ya sea en el estadio o por la tele, pero jamás será recordado como una leyenda malaguista porque así lo ha querido.

Después de muchos meses en los que el Málaga CF ha estado intentando retener a una de las jóvenes promesas del fútbol español, llegó el momento de comunicar que no hay opción posible a un acuerdo para su renovación. Era una decisión que el entorno del jugador tenía tomada desde hace meses y, terminada la temporada, ya no hay por qué esperar más para confirmar un secreto a voces. Antoñito, menos de un año después de devolver al Málaga CF al fútbol profesional y ser el ídolo de la afición, se marcha libre al Newcastle y no dejará un solo euro en las arcas del club. Se va para dar un salto en su carrera, tanto en lo deportivo como en lo económico, algo totalmente normal y comprensible, pero ni mucho menos su despedida quedará para la historia. Tendrá que apechugar con una decisión desagradecida con el club que le dio la oportunidad cuando otros se la negaban.

Mensaje de despedida

«Antoñito Cordero acabará su periplo en el Málaga Club de Fútbol cuando acabe su vinculación contractual el próximo 30 de junio de 2025. A través de su agencia de representación, el jugador natural de Jerez de la Frontera ha transmitido su decisión de no renovar con nuestra entidad. Mucha suerte, Antonio». Así fue el escueto y frío comunicado con el Málaga CF anunció este lunes la marcha de un futbolista que hace menos de un año se convirtió en el ídolo local.

El fútbol da muchas vueltas y nadie sabe dónde estarán Antoñito Cordero y el Málaga CF, o si sus caminos se volverán a cruzar en unos años, lo que está claro es que este corto e intenso capítulo del jerezano en el club ha terminado. Para siempre, su gol en Tarragona para llevar devolver al equipo a Segunda... y también su salida por la gatera.