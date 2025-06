Jornada de reuniones y comparecencias en La Rosaleda

Comienzan días de ajetreo continuo en las oficinas de La Rosaleda. Mientras los jugadores inician sus vacaciones tras el cierre de temporada, la actividad continúa en el interior del estadio de Martiricos. Toca planificar y hay mucho trabajo por delante. El club ya ha confirmado varios movimientos, como las renovaciones de Dani Sánchez y Rafa Rodríguez, la ampliación de contrato de Izan Merino y la decisión de no continuar de Antoñito Cordero, pero todavía quedan muchos movimientos por hacer en las próximas semanas hasta tener configurado el Málaga CF 2025/26.

Planificación de la plantilla

El trabajo prioritario será el de aligerar la plantilla para hacer hueco económico y físico a los nuevos fichajes, necesarios para reforzar una plantilla que ha logrado una permanencia en Segunda con 53 puntos. Hay salidas que se dan por hechas, como la ya anunciada de Antoñito o las de futbolistas como Roko Baturina -fin de cesión- o Yanis Rahmani. También se cuenta con la marcha de futbolistas que no han renovado y que ya tuvieron su particular despedida en el último partido frente al Burgos como Kevin o Dioni. Además, se metía en ese saco a Manu Molina, al que el club todavía no le ha hecho una oferta formal de renovación, pero en las próximas horas puede haber novedades. Según desveló 101 TV, queda pendiente una reunión entre el jugador y Loren Juarros, fijada para este martes, para abordar el tema de su continuidad o no en el club de Martiricos.

Reunión con Pellicer

También tiene que ser el día en el que Sergio Pellicer se siente con la directiva blanquiazul para dejar finiquitado el asunto de su continuidad y profundizar en la configuración de la plantilla, además de otros temas como el diseño de la pretemporada y la vuelta al trabajo del equipo.

Por otra parte, será una jornada de mucha actividad en la sala de prensa de La Rosaleda. A partir de las 13.00 horas, Rafa Rodríguez y Chupete harán acto de presencia ante los medios para presentar sus renovaciones con el club. La de Chupe se hizo tras el cierre del mercado invernal y la de Rafa fue anunciada este lunes por el club. En ambos casos, firman hasta 2028 y a partir del próximo curso tendrán ficha del primer equipo.

Tras ellos, será el turno de Loren Juarros. El director deportivo blanquiazul hará balance de la temporada que acaba de concluir y responderá a las preguntas de los medios de comunicación. Será su primera aparición en rueda de prensa tras la que realizó a principios de febrero después de la conclusión del mercado de invierno, donde ya tuvo que explicar por qué no se hizo ninguna incorporación en enero.