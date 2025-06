La renovación de Cordero: "No íbamos a hacer un paripé"

El Málaga CF hizo oficial este lunes que Antoñito Cordero había anunciado su no renovación con el club de Martiricos, ese que le había encumbrado a la gloria más absoluta con el gol del ascenso a Segunda División y del que salió por la puerta de atrás sin dejar un solo euro. Un tema que Loren Juarros no pudo evitar en la rueda de prensa y del que pudo libertad por primera vez después de largas negociaciones.

Precisamente, el director deportivo ha sido uno de los actores blanquiazules que no quiso hablar ni prometer sobre el futuro del extremo jerezano... hasta este martes. "En el fútbol hay veces que te quieres quedar con jugadores y no puedes. También hay jugadores que se quieren quedar y tú les echas. Perder a Roberto no fue bueno para el club. Con los agentes de Cordero he tenido largas conversaciones, desde hace mucho tiempo. He estado negociando hasta hace poco con ellos. Me pueden haber engañado, no sé cómo son. Creo que no me han engañado".

Antoñito Cordero marcó en Ferrol en el estreno liguero del Málaga CF en la temporada 2024/2025. / LaLiga

Un "paripé"

Incluso aseguró Loren Juarros que las negociaciones con su agencia de representación se han apurado en los despachos hasta los últimos días, pero con una idea muy clara: "No íbamos a hacer un paripé": "Hemos solucionado muchas de las dudas sobre continuar. Hemos estado muy cerca, negociando cláusulas. La última opción, el club la desechó. Era como renovarle y poner un caramelo en la puerta de un colegio".

Y quiso cerrar el tema ya definitivamente: "La decisión la toma el jugador y su entorno más cercano. La decisión viene por parte de Antonio y su familia. Tengo esa impresión. Hay una parte de voluntad. Lo respeto absolutamente. Hay que trabajar con los que se quieren quedar".

Un hueco que ocupar

Así que algo queda claro. Con la marcha de Cordero, se queda un puesto en el extremo a ocupar. "La salida de Antoñito nos deja un hueco ahí. Vamos a intentar buscar algo. El delantero y Antoñito son dos posiciones claras que vamos a necesitar. Estamos teniendo conversaciones con canteranos del primer equipo para prolongar sus contratos. En los mapas de sucesión tengo ahí apuntado jugadores que podemos terminar de construir para el Málaga".