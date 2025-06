Chupete y Rafa, crecimiento y trabajo para el futuro del Málaga CF

El Málaga CF celebró este martes la rueda de prensa de la renovación de Chupete y Rafa Rodríguez, dos canteranos que pasan a tener ficha con el primer equipo hasta junio de 2028 después de ser dos de las grandes noticias de La Academia. Piezas fundamentales para ascender al Atlético Malagueño a Segunda RFEF y que ahora viven un cambio muy importante para competir en LaLiga Hypermotion.

Loren Juarros

Así valoró el director deportivo la continuidad de ambos futbolistas: "Bienvenidos al primer equipo del Málaga CF. Agradeceros vuestro compromiso. Habéis llegado a donde, en vuestra etapa de formación, todos quieren llegar. Os lo habéis ganado vosotros, con vuestro trabajo habéis hecho que nosotros tomemos esta decisión. Abrís una puerta, pero no es el final de nada, es el comienzo de todo. Espero que empiece una vida buena y larga de fútbol profesional. Sabéis que tenéis que seguir mejorando. Sois conscientes, hemos hablado de lo que os he hecho llegar. Que sigáis haciéndolo en este club el máximo tiempo posible. Si crecéis más que el Málaga CF, el fútbol tiene estas cosas, pero vamos a intentar que sea a la vez. Ya la temporada pasada iniciamos una temporada nueva. Fuimos muy claros de cuál era el proyecto y la base son jugadores de La Academia. La primera puerta que iba a estar abierta siempre va a ser esta para vosotros. Todo lleva su tiempo pero el Málaga, con jugadores como vosotros, va a ser capaz de tirar para arriba".

Rafa Rodríguez marcó su segundo gol ante el Burgos. / Málaga CF

Además, también hizo un análisis de por qué el club ha apostado por la continuidad de ambos: "Su rendimiento actual, lo que ellos han venido haciendo, la información que había antes de que llegara yo y la mejora de sus capacidades. También la proyección que vemos, son jugadores en los que lo mejor debe tardar en llegar, esperamos una mejora de sus capacidades y también pensamos que serán importantes en el futuro. Ya lo están siendo en el presente, pero también queremos que lo sean en el futuro".

Chupete

Chupete ha sido una de las grandes noticias por excelencia de la temporada del Málaga CF. "Yo también he querido renovar", reconoció en rueda de prensa, pese a que el club ejecutara una cláusula unilateral. No obstante, se define como un hombre de club después de haber sido decisivo para el ascenso del Atlético Malagueño y un goleador imprescindible para conseguir la permanencia de la entidad de Martiricos.

Su futuro ahora pasa por ser un efectivo del primer equipo con un objetivo: "Ser mejor jugador cada día que pasa y llegar a mi mejor versión. Aquí estoy más que feliz". Aseguró trabajar "para marcar los mismos goles que Roberto", también canterano cordobés y 'killer' del conjunto blanquiazul. También aprovechó para mandar un mensaje a otros compañeros: "Es muy poco probable que vean el proyecto de cantera en otro club que no sea el Málaga".

Rafa Rodríguez

Por su parte, el centrocampista sevillano se mostró "muy contento de estar aquí y siempre quise estar aquí. Mi ilusión siempre es estar en el Málaga, es el club por el que lo he dado todo". Su aportación ha sido evidente porque ha dejado 2 goles en apenas 55 minutos, todos ellos para sumar puntos -Eibar y Burgos-. Ahora le llega la oportunidad de dar el salto al primer equipo y no duda en sentirse capaz: "Siempre hay que seguir mejorando, pero sí es verdad que me siento preparado y quiero luchar por un puesto en el equipo".

Ambos se mostraron muy contentos de poder haber sido importantes para el ascenso del Atlético Malagueño, en un objetivo clave del club para acercar el filial, pero el futuro más inmediato cambia. Ya han tenido la confianza de Pellicer, pero, como reconoció el propio técnico, afrontan un proceso de cambio en el que deben ganarse un puesto en el primer equipo con el resto de compañeros.