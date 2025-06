Loren Juarros, sobre Pellicer: "Queremos que continúe"

Dudas resueltas. Si es que quedaba alguna después de las últimas declaraciones de Sergio Pellicer. Loren Juarros habló este martes ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda y confirmó la voluntad del club de que el técnico continúe al frente del banquillo blanquiazul. El de Nules tiene un año más de contrato y lo cumplirá.

Confirmación del club

"La reunión será esta tarde (martes). Estamos planificando la temporada. Estamos contando con él, no me ha trasladado nada que haga pensar que va en otro sentido. Tiene contrato, queremos que continúe, no hay ningún problema en ese sentido", explicó Loren Juarros

Pellicer fue preguntado en multitud de ocasiones en las ruedas de prensa pre y post partido y en entrevistas durante las últimas semanas, pero no quiso ser tajante sobre su continuidad hasta tener una reunión con Loren Juarros y los dirigentes del club tras el cierre de temporada. El encuentro servirá para que el entrenador y el club sigan manos a la obra para seguir planificando la plantilla del Málaga CF 2025/26, la pretemporada y demás cuestiones relacionadas con el primer equipo blanquiazul.

El proyecto del Málaga CF seguirá teniendo estabilidad en el banquillo. De hecho, Pellicer es el segundo entrenador más longevo de Segunda División por detrás de José Alberto. Tras una primera etapa, el castellonense regresó al equipo en la segunda parte de la temporada 2022/23, donde el equipo acabó descendiendo a Primera RFEF. Pellicer llegó ya en una situación muy complicada y no fue capaz de salvar el curso. Después, en las dos siguientes campañas, firmó el regreso al fútbol profesional y la permanencia en la categoría de plata.