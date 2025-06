Loren Juarros analiza la temporada del Málaga CF: "Lo tengo claro, hemos dado un paso adelante importante"

Loren Juarros cumplió este martes a su cita anual del balance de la temporada como director deportivo del Málaga CF. En una amplia rueda de prensa de una hora, analizó cómo queda la plantilla del club y el próximo mercado veraniego, pero no dudó en sacar pecho de los objetivos cumplidos en el año del regreso a LaLiga Hypermotion: "Lo tengo claro, hemos dado un paso adelante importante".

Balance de la temporada

"Objetivos cumplidos. Era ser capaces de sostenernos en el fútbol profesional. No es un modelo fácil, pero es sostenible. Creo que a medio y largo plazo puede dar viabilidad a este club. Estamos en la situación de una administración judicial, sin un consejo que pueda tomar decisiones de riesgos. Llegué sabiendo eso. Yo seguiría haciendo lo mismo. Una temporada desigual en la primera y segunda vuelta. No hemos podido mantener el ritmo. En algunos casos se te van los partidos por detalles. Se han cometido errores. Tenemos que hacer más, empezando por mí. No es fácil encontrarte un cuerpo técnico sin miedo poner a los jóvenes en la primera fila. A nivel de club vamos a intentar también mejorar la estructura del primer equipo. La mejora individual de cada uno de los jugadores y de los más expertos. Para muchos, la Segunda era una primera vez. Una Segunda de mucho nivel, por el perfil de los equipos. Tenemos que dotar a la estructura del club de las mejores condiciones para trabajar. Tenemos que hacerles crecer y hacerlo cuanto antes posible. Satisfecho por la temporada, la segunda vuelta nos costó. Ningún equipo ha pasado por encima del Málaga. El equipo que más lo ha manifestado ha sido el Elche. Equipos de play off o que han ascendido, hemos competido con ellos. Levante, Racing, Mirandés... Creo que tenemos que ser optimistas, no nos tenemos que relajar. Hemos sentado una base importante".

Mercado de invierno

"Dentro de las opciones que estuvimos barajando, la que se decidió no se pudo llevar a efecto. Lo asumimos. El equipo consiguió los puntos en la primera vuelta con esa plantilla. Pensábamos que otras opciones eran por cumplir expediente. Teníamos a Chupete. Viendo las necesidades que se iban dando, decidimos incorporarlo. Cuando ha tenido que jugar con uno u otro, ha dado lo mejor. ¿Decisión cuestionable? Sí. Tenemos que convivir con eso. Todo lo que no sea un gasto, es un remanente que tienes ahí. El club va generando. La estructura no solo es fichar jugadores, es hacer cosas que cuestan dinero y ayudan a mejorar. Lo que no se gastó en invierno está ahí. Habrá parte que ha quedado para este año".

Objetivo deportivo

"El objetivo será intentar ganar cada partido que juguemos. Este club está para consolidarse. Tenemos que ser más exigentes, más autocríticos, más ambiciosos. Partiendo desde la humildad. Lo tengo claro, hemos dado un paso adelante importante. Vamos a intentar darle alguna herramienta más que no tenemos ahora en la estructura del club. Hablar de más no lleva a ningún sitio. Mejorar la estructura nos hará ir más allá. Es mi forma de pensar y es lo que voy a mantener. Hacer la permanencia o una primera vuelta como la que hicimos no te asegura nada. De los últimos seis años, desde que el Málaga descendió de Primera, quitando la de Primera RFEF, es la segunda puntuación. Después del año tras el descenso, se hicieron 74. No son fáciles las cosas. Es la segunda temporada de más goles a favor. Siempre oía que el Málaga era un equipo que tenía que ascender. Vamos a ser ambiciosos, pero desde el día a día, sin confundirnos".

Antoñito seguirá su futuro en la Premier League. / Málaga CF

Fichas profesionales

"Tenemos que saber el límite, todavía no lo sé. Tenemos una reunión con la administración y la dirección general. Tenemos que manejar situaciones de fichas y salarios. Estoy muy contento con la gran mayoría de jugadores de la plantilla. Hay jugadores que son buenos titulares, pero no son buenos suplentes. Hay otros que son muy buenos suplentes para el equipo. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar. Lo haremos bien, LaLiga ya te pone en orden. Las posibles incorporaciones, hay posiciones muy definidas. Vamos a ver qué nos permiten. Hay posiciones mejorables, pero a veces a los de casa solo se les ves lo malo. De 25 van a empezar 11, con cinco cambios, 16".

Comparación con anteriores temporadas

"Queremos terminar la temporada con el mayor número de puntos posibles. El año de la pandemia sacó esos puntos. También en otras temporadas donde se estaba cantando el ascenso desde el primer día. Quizás no sea el mejor camino. En cinco temporadas, con plantilla y perfiles diferentes, el equipo ha estado ahí. Es un proyecto que acaba de empezar. Soy el más ambicioso de aquí. El fútbol me ha dado muchos éxitos, sé que es muy difícil. Que estén ilusionados, que exijan. Que en cada partido tengamos ganas de ganar".

Jugadores que terminan contrato

"Las reuniones se van a hacer a partir de hoy. Hay cuestiones económicas y deportivas. Nos tenemos que ceñir a eso".

Planificación del verano

"Me gustaría que fuese la semana que viene e irme de vacaciones, pero no va a ser fácil. Hay jugadores que esperan cosas de mayor grado. No nos queremos precipitar, pero sí queremos que esté cerrada lo más pronto posible. No va a depender de nosotros. Vamos a ver si somos capaces de llegar a esas primeras opciones. A veces hay que ir de la mano del tiempo de los jugadores. El tema económico marcará. No podemos tomar decisiones de riesgo".

Perfil de fichajes

"Estamos abiertos a todo lo que se pueda plantear. Expertos, cesiones... Comprar jugadores no es fácil, pagar por una transferencia... Todo es analizable. Queremos reforzar esas posiciones importantes. Veremos hasta dónde podemos llegar. Hay un mercado muy mirado, vamos ampliando la estructura. No tenemos un control muy amplio del fútbol internacional. Tenemos un cierto control, pero vamos a medir los riesgos. No podemos hipotecar al club en algo que no controlas. La estructura es limitada. Vamos a valorar todo, cumpliendo las premisas".

Trabajo en las salidas

"Vamos a cumplir la normativa en cuanto a licencias. Yo no he hablado que vayan a salir Jokin, Víctor... Haremos el trabajo. No sé cuántos jugadores piensas que vamos a incorporar...".

Estructura de cantera

"Estoy encantado con el trabajo en el fútbol base. Se ha dado un paso muy grande. Sé cómo está el club, hay limitaciones. Creo que el club, aparte de fichar jugadores, podemos hacer crecer la estructura para los que ya están aquí mejoren. Habrá cosas que se puedan mejorar y otras que no. Tenemos que convivir con ello y ser analíticos. El Sevilla, Betis y Villarreal tendrán 30 ojeadores de fútbol base. Tampoco les luce el pelo. Tenemos que construir".

Posibles salidas

"Es posible que algún jugador con contrato, por iniciativa propia o nuestra, planteemos que lo mejor para ellos es que puedan salir. Tenemos que tener cuidado en el tema económico. Sacar un jugador y meter otro, suma. Los jugadores han sido partícipes de lo del año pasado y este, vamos a tener respeto. Cuando tengo que hablar con ellos, lo hago con el máximo respeto. Lo primero, es agradecer lo que han hecho aquí".

Fichajes para la delantera

"Mejoraremos lo máximo posible. Tenemos la responsabilidad de darle al míster lo mejor posible. Intentamos hacer dos incorporaciones y dar el máximo rendimiento. Los equipos, normalmente, juegan con un punta. Si el punta que juega funciona bien, de momento tenemos a Chupe, habrá otro que no juegue. Es una posición en la que queremos dar la mayor fuerza posible".

Chupe celebra su gol ante el Castellón. / Gregorio Marrero

Acuerdo con los clubes de la provincia

"El club que ha firmado el acuerdo es el Antequera. Los demás, se han puesto en contacto con nosotros por posibilidad de jugadores. Pero nada más. Son importantes los acuerdos de fútbol base. Es importante que se vinculen al acuerdo de fútbol base. Es un reconocimiento de liderazgo del Málaga, para retener el mayor talento posible. A todos nos interesa retener el mayor número de talento posible. Más talento tendrán todos los equipos seniors de aquí. Sería importante ese acuerdo para temas del primer equipo".

Posibles ventas

"No ha llegado nada y esperemos que no haya nada. Esto acaba de terminar. No hay comunicaciones en ese sentido".

Filial en Segunda RFEF

"No va a cambiar la perspectiva. Hay jugadores que tendrán continuidad, pensamos que son activos de medio plazo del primer equipo. La plantilla no inscribible también va al límite salarial. Sujetar a jugadores tiene un coste. En breve sacaremos cómo queda la plantilla. Lo hemos hecho con jugadores con proyección del primer equipo. Vamos a dar paso a los juveniles que están preparados, acelerar sus procesos. Haremos lo mismo, adelantar procesos formativos. Estamos confiados. La categoría les va a permitir competir mejor. Los campos que te encuentras son diferentes".

Mensaje a la afición

"Que siga apoyando al equipo, va a dar muchas alegrías. Lo van a seguir haciendo. Que tengan ilusión y apoyen al equipo".