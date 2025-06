La situación de Manu Molina y Dioni en el Málaga CF: "La decisión no está tomada"

Mucho se ha hablado de las salidas de Dioni y Manu Molina. De hecho, en el último encuentro de la temporada frente al Burgos vivieron una especia de despedida que les brindó la afición blanquiazul en lo que se entendía que iba a ser sus últimos minutos como blanquiazules. Sin embargo, este martes habló en rueda de prensa Loren Juarros y no fue tajante a la hora de referirse a la marcha de estos dos futbolistas.

¿Decisión en el aire?

"Es una decisión que no está tomada". Esto fue lo que dijo Loren al ser preguntado por el presente de estos futbolistas. "Depende de la última valoración deportiva que hagamos. Hablamos con el entrenador de sacar el máximo número de puntos posibles. Tenemos que sacar el mayor rendimiento, había que tenerlos vivos. No tengo ninguna queja de nadie", añadió.

Reunión pendiente

Lo que está claro es que en estos momentos, dos futbolistas que acaban contrato no tienen una oferta de renovación sobre la mesa, algo que evidencia que no son una prioridad para la dirección deportiva y, por tanto, que muy probablemente serán futbolistas que abandonen la nave blanquiazul con el fin de su contrato el 30 de junio. No obstante, aún queda pendiente esa reunión con los futbolistas para terminar de abordar el tema y confirmarles la decisión. Todo apunta a salidas, pero aún habrá que esperar una confirmación oficial.