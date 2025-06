Dioni se despide del Málaga CF entre lágrimas

Dioni Villalba quiso darse la oportunidad de despedirse. Ya lo hizo de la afición en el último partido de Liga sobre el césped de La Rosaleda, antes de que se conociera la decisión definitiva, y este martes lo hizo en sala de prensa, pronunciando sus últimas palabras como jugador del Málaga CF.

Tras un vídeo en el que se repasó la trayectoria del delantero en estas dos temporadas en el club, con los momentos del ascenso, sus goles y esa despedida sobre el verde de La Rosaleda, llegó el turno de hablar y Dioni no pudo aguantar las lágrimas en su primera intervención. "Parece que fue ayer cuando vine y firmé hace dos temporadas. El tiempo pasa rápido. Corto pero intenso. Ha sido muy bonito, he cumplido un sueño, jugar en el equipo de mi tierra. Muy orgulloso. Todo el mundo no puede decir que ha jugado en el Málaga CF. Lo he conseguido. Dar las gracias al club, a todo el mundo que trabaja aquí. Me han tratado muy bien", aseguró. El malagueño siguió con lágrimas en los ojos: "Ha sido maravilloso. Dar las gracias a la afición. También a mi familia, mi mujer, mis niños. Me han aguantado estos dos años. Han sido bonito y duro. Muchas gracias a todos".

Tras esa primera valoración, se pasó al turno de preguntas:

¿Con qué momento se queda?

"Me quedo con el momento de firmar en el Málaga. Lo tengo en la mente. Está claro que hay un momento único en mi carrera, es el momento de Tarragona. Veías como se te iba y pensabas que había que intentarlo, al final se consigue. Las cosas difíciles se saborean mejor. Esos momentos de celebración se quedan en el recuerdo. Vídeos, fotos... en las fotos siempre van a estar esos momentos".

Satisfacción personal

"Hay momentos bonitos y no tan bonitos. Hay momentos donde personalmente lo he pasado mal. Siempre estoy obsesionado con el fútbol, lo vivo de una manera increíble. Al final, de todo se aprende. Todos los objetivos se han conseguido y hay que estar contentos con esto".

Despedida del jugador del Málaga CF, Dioni donde se ha despedido hoy en rueda de prensa / Álex Zea

Futuro

"He leído cosas como que me iba a retirar o quedarme en Málaga. De mi boca no ha salido. En otras entrevistas lo he dicho, tengo fútbol para rato. No sé cuánto será. Estoy en el mercado y quiero encontrar otro sitio en el que estar a gusto. Da igual categoría, norte o sur, extranjero. Se irán viendo las cosas. Han sido dos años casi sin parar, el año pasado hubo pocas vacaciones. Necesito desconectar".

¿Posible renovación?

"Era un proyecto de gente joven. Siempre lo he tenido en la mente. Pensaba que estaba en la línea para poder renovar. Al final perdí protagonismo. No jugué tantos minutos como antes. Yo quería, pero es el fútbol. Estas cosas pasan. Ha llegado gente joven que lo está haciendo muy bien. Hay que estar contentos. Feliz porque ha pasado. Cuando hablé con Loren, ninguna cosa negativa. Dar las gracias. Solo dar las gracias en ese sentido".

Ver al Málaga en Primera División

"Ojalá lo más pronto posible. Se están haciendo las cosas bien. Al bajar a Primera RFEF creo que ha empezado un proyecto bonito. Con bases importantes, se ha unido el club con la afición y los jugadores. Es un camino duro, pero en el fútbol todo se puede. Ya lo sabemos".

Proyecto de club

"Siempre que subía alguno del filial se nota menos la diferencia que en otros clubes. Los chavales vienen pisando fuerte. El nivel que hay es muy bueno, no hace falta que lo diga yo. El Málaga tiene una de las mejores canteras de España".

¿Merecía la renovación?

"He trabajado para seguir en el club. Estaba en la línea positiva para que pasara. Es fútbol, y no es todo lo que uno quiere. Me voy contento por lo que ha pasado. Firmaba lo que he vivido. Ponerte a pensar por qué no ha sido no va a arreglar nada. Agradecido con la oportunidad. Que le vaya bien al Málaga, estaré desde fuera. Solamente eso".