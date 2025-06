Málaga CF: Dudas en el Ayuntamiento con el aforo del Estadio de Atletismo

La remodelación de La Rosaleda para el Mundial 2030 y el traslado del Málaga CF al Estadio de Atletismo mientras duren las obras sigue trayendo de cabeza a las instituciones públicas. Es un gran proyecto, con muchas aristas, costoso -más de 270 millones de euros- y que requiere de una coordinación absoluta entre las tres administraciones propietarias: Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía.

Los tres organismos andan perfilando los últimos de detalles del convenio de colaboración para materializar el total del proyecto de reforma de La Rosaleda, su entorno y la adaptación del Ciudad de Málaga para que el club blanquiazul juegue allí sus partidos durante, al menos, las temporadas 2026-27 y 2027-28. Uno de los puntos importantes de ese acuerdo es, precisamente, adecuar el Estadio de Atletismo para el Málaga CF y que el perjuicio económico sea el menor posible. Y para ello es necesario aumentar la capacidad del recinto para que el club no sufra pérdidas millonarias en la venta de abonos y entradas.

Aforo del Ciudad de Málaga

Desde el Ayuntamiento se transmitió en un primer momento que no habría problemas para ello. Y que el Ciudad de Málaga contaría con unos 25-26.000 asientos, para que todos, o la mayoría de abonados blanquiazules, tuvieran cabida. Pero ahora eso también está en duda. "Estamos terminando el modelo de convenio, contemplamos distintas opciones para ver de qué manera podemos hacerlo rápido, para no tener problemas en la zona del Martín Carpena a efectos de tráfico. Estamos valorando en vez de tener toda la capacidad que se iba a poner allí, que sea un número que no cree problemas con los plazos. Nos obliga a ir con agilidad". Estas han sido las palabras de Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, en una intervención ante los medios en la mañana de este jueves.

Los plazos siguen siendo ajustados, tanto para la reforma de La Rosaleda, como para la adaptación del Estadio de Atletismo. Hay que recordar que el Ciudad de Málaga debe estar listo para el verano del 2026, justo antes de que el Málaga CF comienza esa temporada, ya con ese emplazamiento como su casa provisional. Y en estos momentos, parece que aún no se tiene claro qué se va a hacer. Lo que está claro es que, cuanto menos capacidad tenga, peor para el club. La venta de abonos y el ticketing es una importante fuente de ingresos, y en la situación actual del club no puede permitirse perder varios millones de euros en este apartado.

Caso Al-Thani

El alcalde también se pronunció sobre la situación de Al-Thani y su familia, un día después de conocerse que la Fiscalía pide 14 años de prisión para él y tres de sus hijos. "He sugerido desde hace tiempo una reflexión a la familia Al-Thani de vender, pero no conozco el tema en detalles. No deseo el mal a nadie. Quizás esa noticia pueda ayudar a verlo más claro. Una nueva etapa en el Málaga. Siempre habrá reconocimiento a Al-Thani por lo que hizo en su momento, de aportación de recursos y llevar al Málaga a Champions. Pero ahora hay que resolver el problema del Málaga. Espero que se puedan resolver ambas cosas, los problemas personales y los del Málaga", aseguró De la Torre.