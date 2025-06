Manu Molina se despide del Málaga CF: "Creo que he dado un buen nivel para seguir"

Semana de despedidas en La Rosaleda. Si el martes fue Dioni, este jueves le tocó el turno de decir adiós en la sala de prensa de La Rosaleda a Manu Molina, en otra comparecencia cargada de emotividad y agradecimientos tanto por parte del jugador como por parte del club hacia un futbolista que ha sido parte muy importante del Málaga CF en estas dos últimas temporadas.

Tras la emisión de un vídeo recordando los mejores momentos de la trayectoria de Manu Molina en el Málaga CF, el futbolista tomó la palabra: "Gracias a todos. Había escrito unas cositas para no dejar a nadie sin nombrar. Han sido dos años maravillosos aquí… a nivel deportivo, espectacular. He disfrutado muchísimo defendiendo este escudo. La gente que me conoce sabe lo que he dado. Nunca se me olvidará Tarragona como a todos los malaguistas. Se consiguió ese 22 de junio. Sabíamos de donde venía el club. He disfrutado como un niño. Venía de una etapa regular en Zaragoza y Málaga me devolvió la ilusión de ser futbolista. Disfruté de la afición muchísimo. Me he sentido como un malaguista más y me toca despedirme de Málaga y el club. Esta siempre será mi casa porque así lo siento yo. Espero que la gente se acuerde de mí y medio corazón mío se queda aquí".

Mensaje a la afición

"Ha sido un orgullo defender esta camiseta. Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a la afición. Lo sentí desde el primer momento. Salí ovacionado de La Rosaleda, eso se queda para toda la vida. Gracias a la afición he sido mejor futbolista. Ha habido momentos buenos y malos y quiero que se queden con lo bueno. Lo he dado todo por este escudo. Me quito el sombrero ante esta afición. Dejo amigos que quiero aquí".

¿Con qué momento se queda?

"Vine con un objetivo y lo cumplí. Y luego tuvimos otro y lo cumplimos. Me voy con la cabeza alta y los pies por delante. Lo dejé todo por el club. Lo he hecho así. Me llevo el poder dejar al Málaga donde está. Que siga creciendo. Me voy muy contento con mi trayectoria en el club. El mejor momento es el ascenso. Si no lo contamos, esta temporada creo que he estado a muy buen nivel. He estado a tope. El peor momento diría que es más colectivo. O las lesiones. Hay compañeros que tienen lesiones de larga duración. Pero yo me quedo con lo bueno. Siempre se puede corregir".

Dos temporadas intensas

"Vivo las cosas muy intensas y este club es así. Se ha vivido todo muy intenso y rápido. Este año parecía que estaríamos más tranquilos, pero así es el fútbol. Me ha dado otra lección de vida, seguir con la cabeza hacia adelante. Estoy muy orgulloso de haber pasado por aquí. Pareciera que hubiera estado aquí una eternidad, pero solo han sido dos años. Soy malaguista, puedo decir. Me voy muy contento".

¿Posibilidades de renovar?

"Estaba tranquilo por el nivel deportivo. Pasaban los meses y no se me comunicaba nada, me entraba ese gusanillo de ver qué iba a pasar. El día que me lo confirmaron lo pase muy mal. Tengo una hija de 9 años y se ha hecho a la ciudad. Me dolía por eso. Cuando eres padre, te duele eso. Ha sido muy intenso. Llevo dos semanas que hasta que no me vaya no me lo voy a creer. Creo que he dado un nivel muy bueno para seguir, pero el club apuesta por gente joven. Tengo mucho fútbol. No tengo nada que reprochar. Las conversaciones son privadas. No les achaco nada. Mi rendimiento y nivel está ahí. Me puedo ir contento por eso".

Su paso por el Málaga CF

"Ha sido mi mejor etapa como futbolista. He vivido Primera División y otros ascensos, pero esto ha sido muy intenso. Es un club enorme. Tiene una gente detrás que lo hace grande. El vivirlo en Málaga ha sido un chute de energía enorme. Me ha hecho mejor futbolista y persona. He conocido gente que no pensaba que conocería. Me llevo amigos. Este vestuario ha sido una familia. Me llevo todo eso".

Ambiente en el vestuario

"Soy así, soy alegre y me gustan las bromas cuando tocan. Se convirtió en una familia. Nos llevamos las alegrías y las bromas".

Su futuro

"De momento, desconectado. Hasta que no llegue una oferta no quiero que me llame mi agente. Ojalá siga en Segunda y pueda jugar contra el Málaga para volver a este estadio. Nunca me hubiera gustado vestir otra camiseta estos años, pero el fútbol es así. Lo voy a dar todo allí donde vaya y a dar mi nivel".