Kevin se despide del malaguismo: "Esto no es un adiós, es un hasta pronto"

El Málaga CF ya anunció hace varias semanas que Kevin Medina dejaba de ser futbolista de la entidad blanquiazul, después de no haber llegado a un acuerdo de renovación, y ahora es el jugador el que se despide de la afición que le vio 'nacer' en agosto de 2021, que le vio hacer historia en el ascenso a Segunda División y que ahora ve marchar a un canterano malagueño que vistió la camiseta blanquiazul durante 95 partidos.

Carta de despedida

"Queridos malaguistas:

Hoy me cuesta buscar las palabras. Hoy me despido de vosotros, de esta camiseta y no es nada fácil hacerlo de quien me ha dado tanto.

Recuerdo mi debut como si fuera ayer. La Rosaleda, mi familia en la grada, el corazón latiendo a mil. Había soñado muchas veces con ese momento… pero la realidad lo superó todo.

Después vino una etapa fuera, en Portugal. Me tocó crecer, madurar, volver más fuerte… pero siempre con Málaga en la cabeza.

Y cuando volví, lo hice con un solo objetivo: devolver al club al lugar que merece. Nos tocó pelear en el barro, sufrir, resistir… pero lo hicimos juntos. Vosotros nunca fallasteis. En casa, en los viajes, siempre siendo un jugador más.

Y llegó ese día. El minuto 122. Ese gol, ese ascenso, esa explosión de alegría que compartimos como una sola alma. Lloré, grité, abracé, me derrumbé…

Lo sentí como un malaguista más, siendo uno de los días más felices de mi vida. Ese instante se queda conmigo para siempre. Para toda la vida.

Salieran las cosas mejor o peor, si algo os puedo prometer es que cada vez que pisé el césped, lo hice dejándolo todo. Por este escudo. Por vosotros.

Gracias, de corazón. A los técnicos, a los compañeros, a los trabajadores del club… y, sobre todo, a la afición. Gracias por enseñarme lo que significa ser malaguista.

Me hubiera gustado seguir escribiendo esta historia, pero en esto del fútbol juegan dos equipos. Aun así, una vez más, gracias Málaga Club de Fútbol por dejarme vestir tus colores, por participar en tu historia y por la familia que encontré aquí.

Esto no es un adiós, es un hasta pronto.

Con todo mi amor y respeto,

Kevin Medina".

Vídeo

Además, el club también ha publicado un emotivo vídeo en el que Kevin, que lee la carta, hace un repaso por todos esos recuerdos que se lleva de La Rosaleda: su debut con el número 37, el ascenso en Tarragona o esa despedida que le brindó la afición blanquiazul en el que iba a ser su último partido como jugador del Málaga CF. Ahora, club y jugador separan sus caminos de cara a LaLiga Hypermotion 2025/26.