Málaga CF: Un mercado a contracorriente

El Málaga CF ha vuelto a la normalidad en el mercado de fichajes. Después de un verano de reconstrucción en Primera RFEF y de otro a contrarreloj tras ascender un 22 de junio, el club de Martiricos puede volver a competir de tú a tú en los tiempos contra el resto de equipos de Segunda División. Sin embargo, Loren Juarros y la dirección deportiva también afrontan una ventana a contracorriente en cuanto a las incorporaciones.

El conjunto blanquiazul ha ido haciendo los deberes durante todo el año. Renovó primero a Chupete con ficha del primer equipo, después ‘subió’ a Izan Merino y el último de la lista fue Rafa Rodríguez hace solo unas semanas, aunque Aarón Ochoa también dará ese salto oficial. Además, hay otros jugadores que han hecho efectiva su renovación por un año más de contrato después de asegurar la permanencia, por lo que hay 24 licencias aseguradas y es ahí donde aparecen los problemas.

24 fichas

Mientras los clubes ya empiezan a saber cuál es el número de fichas con el que van a partir de cara a una nueva plantilla, el Málaga CF, al margen de tener ocupadas 24 de las 25 que permite LaLiga, está obligado a buscar, de cualquier forma, la salida de algunos jugadores para dar entrada a otros fichajes.

Juan Hernández vuelve tras cesión y apunta a ser una de las salidas. / Álex Zea

Hay una opción que se viene barajando desde hace algún tiempo como son las cesiones con jugadores como Haitam o Moussa -lesionado de gravedad el paso mes de febrero- para poder liberar un hueco y que ellos sigan cogiendo minutos. No obstante, el principal foco de acción es la rescisión de contrato de aquellos futbolistas con los que no cuenta Sergio Pellicer. Juan Hernández y Sangalli son claros candidatos, aunque no hay que olvidar que lo haya que pagar también computa al límite salarial.

Operación salida

Ahora bien, nadie se ha olvidado del apartado de las llegadas en el que tanto ha insistido el técnico blanquiazul para dar un paso adelante. Joaquín Muñoz es uno de los candidatos a regresar a Málaga y ocupar ese puesto de extremo, aunque tiene más ofertas. También se han filtrado el nombre de buenos goleadores de la categoría que podrían a llegar a vestir la camiseta del Málaga CF, pero el sueldo es un gran impedimento.

Lo que parece claro es que el club afronta otro mercado muy largo, obligado a buscar salidas mientras el resto de clubes ya tienen prácticamente definido el número de fichas desde el que van a partir. Es una de las consecuencias de tener el privilegio de darle el salto definitivo a la cantera en el primer equipo y ahora le toca acelerar a Loren Juarros para que las rescisiones no sean un freno a la hora de buscar esas incorporaciones de nivel.

El Córdoba, el gran agitador

La tendencia de la categoría la rompe por completo el Córdoba de Iván Ania. El conjunto blanquiverde ya anunció el 2 de junio las salidas de Marvel, Ander Yoldi, Alberto del Moral, Jon Magunazelaia, Gabrielle Corbo, Genaro y Antonio Casas. Pues el mercado de fichajes lo ha iniciado con otra tanda importante de incorporaciones: Sergi Guardiola, Dalisson de Almeida, Adri Fuentes, Rubén Alves, Juan María Alcedo y Mariano Carmona, además de las renovaciones de Álex López y Carlos Isaac. Otro de los que se ha movido es el Cádiz con los fichajes de Suso, procedente del Sevilla, y Sergio Ortuño.

El procedimiento es claro: dejar salir antes de entrar. Ese es el reto del Málaga CF, comprometido a resolver el futuro de ciertos jugadores para poder el paso adelante que pidió Pellicer y que exige un mercado que se avecina complicado para todos.