Borja Vivas: "Tenemos que contemplar que el Málaga CF no tenga una bajada de ingresos"

Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, pasó este martes por los micrófonos de Radio Marca Málaga y habló de nuevo sobre el proyecto de La Rosaleda 2030, que conllevará una gran reforma del estadio de cara al Mundial y el traslado del Málaga CF al Estadio de Atletismo durante las obras. Una de las inquietudes en estos momentos de la afición blanquiazul es el aforo que tendrá la casa provisional de los blanquiazules, después de que la pasada semana el alcalde Francisco de la Torre habla de una posible reducción de espectadores con respecto a lo previsto inicialmente.

"La competencia es del Ministerio. Nos tiene que decir cuántos coches y aficionados caben. El Estadio de Atletismo parte de 7.500. La intención es hacer una estructura. Hay que hacer refuerzos en la cimentación. Es una obra elevada en coste y tiempo, pero está metida en ese presupuesto. Hay que ver si se puede albergar a tanta gente. No quiero adelantarme. El Barcelona tuvo que reducir el aforo en el Estadio Olímpico. No estamos en ese horizonte todavía. Tendremos que adaptarnos. Habrá que tomar una decisión. No podemos ralentizar las obras de La Rosaleda por el estadio de atletismo. En cuanto se pueda, se hará pública. Que el club sufra lo menos posible. Tendremos que contemplar que el club no sufra una bajada de ingresos. Te puedes imaginar... Hay muy buena colaboración. Sin datos exactos, es calentar un poco al personal. El alcalde dijo que se barajaban posibilidades", explicó Vivas.

Adecuación del Ciudad de Málaga

"Hay que transportar todo el equipo desde La Rosaleda. Las cámaras, el VAR, la zona de seguridad. Adecuaciones de los vestuarios, equipos árbitros... Son obras menores. Es relativamente rápido. Vamos muy adelantados. Se ampliarán las zonas para que haya más desahogo. Posibilidad de una tienda del Málaga por los alrededores".

Cambios en el proyecto de La Rosaleda 2030

"La gente se ha quedado con el concepto del primer vídeo. Tenemos que ver lo que necesita el estadio. El diseño que tenemos en mente no será el mismo de la empresa que gane. Vamos a poner lo que necesite un estadio para cumplir con la FIFA. Es el compromiso que tenemos. Se habla de hoteles, oficinas... Esa segunda fase la cubrirá la empresa privada que entre, o el club si tuviera otra situación. Las administraciones no tienen interés en tener ese estadio en propiedad. Tendremos que hablar con el Málaga qué necesita. La situación del club no es la más beneficiosa, pero no podemos esperar. No es lo mismo que el club sea propietario a que sea inquilino, aunque suene muy feo. Queremos que el Málaga esté implicado. La justicia va por un lado y nuestros tiempos por otro. BlueBay ha hecho propuestas para entrar en este proyecto. De momento se ha cogido las riendas por las tres administraciones. Se podrán incorporar inversores. BlueBay o un tercero que quiera entrar en la ecuación. El tiempo nos ha puesto las pilas a todo. Esto es muy largo y tenemos que cumplir y que no haya imprevistos. Cumplimos con la Federación Española, la FIFA y el Málaga. Todo el mundo es consciente de la oportunidad para la ciudad. Cuando se termine, será mejor. Tendremos que sufrir los malaguistas durante un periodo. Nuestra ciudad se merece un estadio de esta categoría".

"El proyecto sigue evolucionando, se van concretando cosas. Lo principal es que la reforma sigue adelante, esos 45.000 espectadores. No tenemos mucho margen, los plazos son justos. Se ha avanzado en el famoso convenio, los estudios... También en el Estadio de Atletismo nos vemos con problemáticas. Como reducir algo el aforo por la problemática de la zona de absorber tráfico. No es lo mismo los partidos del Carpena que duplicar esas posibles entradas. Nos puede condicionar. Lo malo son los plazos. No hay margen para retrasar las obras. El alcalde puso en el horizonte que esta misma semana se tendrá información. Son tres administraciones, está todo más que decidido con el tema del dinero. Es firmar y que se empiece. No tienen que autorizar desde carreteras alguna reforma. Intentar normalizar algo que va a ser extraordinario para la ciudad".

Conversaciones con el club

"Las reuniones con el Málaga son periódicas, semanales. El club está al tanto. Buscamos la mejor forma para compensar al Málaga".

Convenio

"Se tienen estimaciones, luego tiene que salir a concurso. Hay muchas áreas comprometidas. Rondará entre 250 y 270 millones. Incluye todo, la reforma del estadio de Atletismo, carreteras, el puente-plaza... Todo eso viene recogido. Al Málaga se le dijo que tiene que irse a su nueva ciudad deportiva. Todo parece muy fácil, pero son muchas cosas. Trasladar la tienda, los alquileres del estadio... Requiere tiempo. Hay que plasmarlo en un convenio con tres administraciones, sus juristas. A veces el tiempo corre en contra".

IES Guadalmedina

"Cuando nos pasan el primer informe, para poder optar hay que ser como alumnos ejemplares. Luego te reúnes con la Federación y son comprensibles. No quieren que sea muy invasivo en la ciudad. Después del Mundial, la vida sigue. Se necesitaban un montón de metros cuadrados para fan zona, pero se puede optar por otras parcelas. Hay posibilidad de no cambiar el instituto. Hay una opción de hacer uno justo enfrente, más moderno. Pero no es necesario. Si no se necesita cambiar, pues no se hará. Eso saldrá en el proyecto. El último compromiso del alcalde es de no cambiarlo o trasladarlo a un edificio justo enfrente".

Presupuesto a plazos

"Con los plazos que tienen los técnicos, entre 250 y 270 millones de presupuesto. Y de plazos, hasta el 2029. No tengo mucha información sobre la posibilidad del Mundial de Clubes. Lo ideal es que ahí tuviéramos el estadio".

Maquinaria en La Rosaleda

"He aprendido a no dar cifras y fechas. Pero va a ser muy pronto. El convenio estará en el mes de julio. Cuando tengamos también el informe de carreteras y saldrá a concurso. Será próximamente. La previsión es que en agosto del 2026 el Málaga esté en el Estadio de Atletismo. La gente quiere ver máquinas moviendo tierras".