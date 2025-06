El Málaga CF perfila su pretemporada con el Betis como plato fuerte

El Málaga CF ya tiene prácticamente perfilada su pretemporada. Poco a poco se van conociendo más detalles de lo que será el trabajo de preparación de los de Sergio Pellicer para encarar de la mejor manera una nueva temporada en Segunda División. La plantilla está citada para los primeros días de julio, para los pertinentes exámenes médicos y el trabajo real comenzará el día 7 de este mismo mes.

Después de un verano pasado donde los blanquiazules apenas tuvieron tiempo para trabajar tras la disputa del play off de ascenso, para este 2025 el equipo blanquiazul tiene diseñada una pretemporada donde se jugarán cinco amistosos, se recuperará el Trofeo Costa del Sol y, probablemente, se hará una pequeña concentración en la provincia malagueña.

Trofeo Costa del Sol

Tal y como ha anunciado Málaga Hoy y ha podido corroborar este periódico, el Real Betis será el rival del Málaga CF en el regreso del Trofeo Costa del Sol. El partido apunta a ser el próximo sábado 9 de agosto, justo una semana antes del inicio de la competición oficial. Los clubes lo harán oficial este jueves. El año pasado este tradicional torneo de verano no se pudo jugar porque La Rosaleda no llegó a tiempo para la cita tras jugarse ese play off hasta mediados de junio.

Será el retorno a La Rosaleda de ídolos del malaguismo como el técnico Manuel Pellegrini o Isco Alarcón, estandartes de aquel Málaga CF que maravilló por Europa en la temporada 2012/13, alcanzando los cuartos de final de Champions.

Cinco amistosos programados

La intención de Sergio Pellicer y de su cuerpo técnico es jugar cinco amistosos a lo largo de la pretemporada. Además de ese partido contra el Betis, el club ya tiene perfilado jugar un encuentro en el extranjero. Todavía no está firmado, pero todo apunta a que los blanquiazules jugarán un partido de preparación en Inglaterra ante un rival inglés. Eso sí, no habrá estadía en el extranjero, será un viaje de ida y vuelta. También, si no hay cambios, el Málaga CF se enfrentará al Antequera en el Trofeo Ciudad del Torcal, torneo que ya disputó hace dos temporadas. En esta ocasión sería un partido y no un triangular como en la ocasión anterior. Además, habrá otros dos amistosos con rivales y fechas aún por concretar.

Stage de pretemporada

Como es habitual, la primera plantilla blanquiazul hará una pequeña concentración durante la pretemporada. Pero no será en el extranjero. Volverá a ser un año más en algún emplazamiento de la provincia malagueña. Benahavís, Estepona, Marbella... Aún no está cerrado el tema.