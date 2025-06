La exigencia sube para todos

El Málaga CF está obligado a dar un paso al frente la próxima temporada. Tras una primera de campaña en Segunda División, tras el retorno al fútbol profesional, donde se ha dado por bueno el objetivo mínimo de la permanencia, al equipo blanquiazul se le va a exigir más en LaLiga Hypermotion 2025/26. Hay que subir el nivel para no sufrir los apuros de este curso, y eso es un trabajo de todos, que empieza desde ya con la construcción de la plantilla.

Dirección deportiva, entrenador y plantilla. Todos los estamentos del club tienen que dar un plus más para que la próxima campaña cumpla con las expectativas. Esto no quiere decir que el objetivo principal del equipo tenga que ser ascender, o clasificarse obligatoriamente para el play off, pero sí que tiene que ser exigible estar en una posición mucho más desahogada que en el último tramo de este curso, conseguir los 50 puntos con más holgura y, a partir de ahí, ver para qué da la plantilla 2025/26.

Loren Juarros, a examen

El éxito o fracaso de la temporada 2025/26 va a depender, en parte, de lo que ya se está haciendo en los despachos. El protagonismo en estas semanas, hasta que comience la pretemporada y la competición oficial a mediados de agosto, estará en los despachos. Loren Juarros, director deportivo, tiene un gran tarea por delante para configurar el puzzle del Málaga CF 2025/26. En su tercera temporada al frente de la dirección deportiva, está obligado a subir el nivel de acierto con las incorporaciones que haga para mejorar las prestaciones de la plantilla. El club de Martiricos tiene como prioridad reforzar la parcela ofensiva del equipo para darle un salto de calidad con respecto a este curso, y Loren tiene que acertar. Ese trabajo, y el de las salidas para abrir espacio a los fichajes, serán sus dos mayores retos del verano.

Pellicer, en Ipurúa / LaLiga

Pellicer, ante un nuevo reto

Sergio Pellicer seguirá comandando la nave blanquiazul el próximo curso. Y es plenamente consciente de que se le va a exigir más, pero también sabe que para ello necesita las herramientas suficientes. Está trabajando codo con codo con Loren en la configuración de la plantilla. El entrenador blanquiazul casi siempre ha cumplido con los objetivos de cada temporada, su único borrón fue el descenso de 2023, y es justo decir que regresó al banquillo ya en un situación muy delicada.

En su primera etapa en el banquillo salvó al equipo en dos ocasiones en temporadas muy complicadas y, tras ese descenso hace dos años, consiguió devolver al Málaga al fútbol profesional tras ese maravilloso ascenso en Tarragona y en este curso que acaba de terminar ha cumplido con el objetivo mínimo de la permanencia. Ahora tendrá que liderar una nueva plantilla, en la que habrá cambios, han salido piezas importantes, y tendrá que ser capaz de sacar el mayor rendimiento posible a los canteranos a los que ya se les ha dado galones.

En la próxima temporada, el Málaga CF ya no tendrá el cartel de recién ascendido. Será uno más y la afición va a exigir un discurso más ambicioso. Está claro que todo va a depender de la plantilla que se haga, ahí se van a ver las primeras pistas sobre lo que quiere el club que sea la campaña. A partir de ahí, cuando el balón eche a rodar, será el momento de que cuerpo técnico y jugadores den el nivel necesario para, como mínimo, mejorar esta temporada.