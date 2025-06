Los próximos pasos a seguir en el juicio contra los Al-Thani y los exdirectivos del Málaga CF

El Juzgado de Instrucción Nº14 de Málaga, cuya titular es María de los Ángeles Ruiz, ha decretado la apertura de juicio oral contra Al-Thani, tres de sus hijos -Nasser, Nayef y Rakan- y cinco exdirectivos del Málaga CF -Vicente Casado, Manuel Novo, Joaquín Jofre, Roberto Cano y Moayad Shatat- por autores o cooperadores necesarios de posibles de delitos de administración desleal, apropiación indebida e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión al frente del Málaga CF. Así lo ha dispuesto en un auto, con fecha 23 de junio, que adelantado en exclusiva este periódico en la mañana de este miércoles.

La jueza manda al banquillo de los acusados a los nueve encausados, contra los que la Fiscalía ya emitió hace unas semanas un duro escrito acusatorio en el que se pedía 14 años y seis meses de cárcel para Al-Thani y sus hijos y 10 años para los otros cinco exdirectivos del club. Pero la afición blanquiazul que supone este movimiento y cuáles deben ser los siguientes pasos. Vamos a intentar explicarlo.

Lo primero que se debe saber es que, por ahora, la administración judicial seguirá vigente en el Málaga CF. Así lo ha ratificado la jueza en este último auto. Tras la apertura del juicio oral, el caso pasa a manos de la Audiencia Provincial, por lo que el trabajo de María Ángeles Ruiz está cerca de concluir. Ahora se deberá asignar una nueva sala encargada de las próximas actuaciones.

Escritos de defensa

Como se expone en el auto en cuestión, la jueza da ahora un plazo de 10 días a las defensas de los investigados para que presenten sus escritos de "conformidad o disconformidad" con la acusación. Y en el caso de los Al-Thani, que aún no cuentan con representación legal, les da un plazo de tres días para que designen abogado y procurador, "con el apercibimiento de serle nombrados de TURNO DE OFICIO en su caso".

Una vez se cumpla con estos procedimientos, será la sala de la Audiencia Provincial a la que se le asigne el caso la que deba fijar una fecha para el juicio. Según las fuentes consultadas, pueden quedar meses o incluso más de un año, para que llegue la celebración de ese juicio. Por lo que será, con suerte, a lo largo del próximo 2026.

En esta fase de enjuiciamiento, ya con la Audiencia Provincial al mando, llegará el turno de las sesiones orales, donde se escuchará a las partes -acusación particular, Fiscalía, acusados-, se presentarán alegaciones y declararán los testigos, si fuese necesario. Tras eso, las partes presentarán sus conclusiones y finales y será el tribunal el que ahí tenga que deliberar y dictar una sentencia.

¿Comparecerán los Al-Thani?

Todos estos últimos pasos comentados se darían en un juicio al uso, pero este no lo es. La posibilidad de que los Al-Thani no comparezcan y eternicen el procedimiento, como ya han intentado en varias ocasiones, es real. Habrá que ver qué estrategia siguen ahora, una vez la Fiscalía ha solicitado 14 años de cárcel para ellos y se abra el juicio oral. Eso sí, la ausencia de los Al-Thani no cambiará nada para los otros exdirectivos acusados. Para ellos seguirá la causa adelante, aunque los cataríes no colaboren con la justicia española.

Prescripción de los delitos

Si la estrategia de los Al-Thani sigue siendo la de no colaborar con las actuaciones y no comparecer en el juicio, la acusación contra ellos -no contra el resto- se podría eternizar hasta la prescripción de los delitos. En España, los delitos con hasta pena máxima de hasta 5 años, prescriben a los 5 años; con pena de entre 5 y 10 de máxima, a los 10 años; y con penas de entre 10 y 15 años, a los 15 años. Estos plazos quedaron interrumpidos por primera vez en el momento en que se interpuso la querella.

Hay que recordar que a los Al-Thani se les solicita 6 años por un "delito continuado de apropiación indebida", otros 6 años por un "delito continuado de administración desleal" y 2 años y 6 meses por un "delito de imposición de acuerdos abusivos". Por tanto, los delitos más graves de los que se le acusa a Al-Thani tardarían en prescribir 10 años, pero ese tiempo no empezará a correr mientras se sigan llevando a cabo las actuaciones.