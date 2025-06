Desde Yanis Rahmani, diez meses sin ningún fichaje malaguista

El Málaga CF acaba de cumplir la friolera de diez meses sin incorporar ningún «nuevo cromo» a una plantilla repleta de canteranos. Es la realidad que dictan las difíciles circunstancias económicas del club. Pero llama la atención que sólo otros tres equipos de LaLiga Hypermotion, además de los recién llegados Valladolid y Real Sociedad B (uno descendido de Primera y otro promocionado de Primera RFEF), permanezcan en estos primeros días de verano sin anunciar ningún fichaje. En el caso de club malaguista, la situación es especialmente llamativa, porque en el pasado mercado invernal fue el único equipo de su categoría que no movió ficha. Ni siquiera las posteriores lesiones de larga duración generaron movimiento alguno, ante el desazón generalizado mostrado por la afición blanquiazul.

El último fichaje malaguista se remonta al 29 de agosto de 2024. Yanis Rahmani firmaba ese día su regreso a La Rosaleda, después de un periplo por Tenerife y Eibar. Tras desvincularse de este último club, el extremo franco-argelino firmaba por una temporada para convertirse en el sexto fichaje del pasado verano y a raíz de las lesiones que sufrían Lobete y Kevin.

El límite salarial

Loren Juarros se vio obligado a agilizar su contratación, al objeto de mejorar las prestaciones ofensivas de la plantilla. Rahmani ya había vestido la elástica malaguista cuatro temporadas antes, también con Sergio Pellicer en el banquillo. Los dirigentes blanquiazules incidieron en que la plantilla estaba prácticamente cerrada y que esta incorporación iba a limitar sobremanera la posibilidad de realizar fichajes en invierno, como finalmente se demostraría. Con el límite salarial en el horizonte, hace diez meses se hablaba desde la parcela deportiva de la dificultad de que llegase cualquier otro futbolista «entrando en los parámetros económicos» del Málaga CF.

Pasó aquel 29 de agosto, la posterior presentación oficial de Rahmani, las fiestas navideñas, el cierre a finales de enero del mercado invernal, lesiones de larga duración, los miedos por el renacer del Eldense, la posterior salvación matemática, el fin de la temporada, la entrada del verano con la Noche de San Juan... ¡Hasta diez meses! Y de momento, por mucho que hayan sonado nombres, lo cierto es que Panini sólo ha quitado cromos de la plantilla malaguista, a la espera de saber de algún fichaje antes de que la pretemporada arranque.

Otros cinco equipos

El caso del club costasoleño no es único. Está más que justificado que Real Sociedad B o Mirandés, que acaban de conocer su futuro en el fútbol español, en uno u otro peldaño fuera de LaLiga Hypermotion, no hayan realizado aún movimientos de cara a la nueva campaña. Tampoco el Racing de Santander ha tenido mucho margen, inmerso en ese trepidante play off por el ascenso.

El Real Valladolid ha afrontado por su parte un cambio de manos. El exfutbolista Ronaldo Nazário vendió su participación mayoritaria, casi un 88%, a un grupo inversor llamado Ignite. La operación por casi 35 millones de euros también es lógico que mantenga de momento al club, recién descendido, sin nuevas incorporaciones. Y sólo el Zaragoza, que como el Málaga CF, apuró las jornadas para atar la categoría, muestra una situación atípica, similar a la de la plantilla blanquiazul.

Entre las escuadras que más incorporaciones han realizado desde que concluyese la temporada aparece destacado un Córdoba que ha firmado ya a un total de siete futbolistas, uno más de los que el Málaga CF llegó a sumar durante el pasado mercado veraniego. Incluso se baraja la posibilidad de que en las próximas horas también se incorpore a a esa larga lista el exmalaguista Kevin Medina.

Uno de los nombres propios de esa larga lista es bien conocido en la provincia, porque Fomeyem llegaba a la capital cordobesa justo después de cerrar etapa en el Antequera CF de Primera RFEF, donde ha sido uno de los pilares en el camino hasta alcanzar el play off hacia Segunda. Es evidente que Juarros debe atar pronto nuevos nombres. Pero, de momento, ninguno se ha oficializado.