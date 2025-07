Loren: "Seguimos trabajando opciones y esperando que se puedan cerrar lo antes posible"

Loren Juarros acompañó a Joaquín Muñoz en su rueda de prensa de presentación como jugador del Málaga CF y, además de comentar este primer fichaje del verano, habló de otros asuntos como los avances en el mercado de fichajes y la salida de Manolo Sánchez como segundo entrenador del primer equipo.

Sobre el fichaje de Joaquín Muñoz

Lo primero de todo fue hacer una valoración del regreso de Joaquín Muñoz al Málaga CF: "Agradecer su predisposición y voluntad de llegar al Málaga CF. Lo que has puesto de tu parte para hacer todo lo posible. La ilusión, las ganas... ha sido importante para nosotros. Te integras en un grupo cohesionado, muy firme, comprometido, con ganas de mejorar. Queremos seguir creciendo, con humildad, ambición y máximo respeto a la competición. Tienes que ser importante en este proyecto. Los logros los haremos como grupo. Uno más de este grupo que viene compitiendo dos temporadas".

"Tienes 26 años, estamos convencidos de que todavía no eres el mejor que puedes ser. No está terminado de construir, esa mejora es lo que esperamos y el motivo por el cual contactamos contigo. No puede ser el final de nada, el comienzo de algo más potente, para ti y para el Málaga. Hacer que el Málaga siga creciendo. Estamos seguros de que todo va a ir bien", explicó Loren. "Esperamos su ilusión, sus ganas de elegir al Málaga. Viene a ocupar posiciones de ataque, juega por fuera, tenemos clara su capacidad. Teníamos que reforzarnos en esa posición con las salidas de Antonio y Kevin. Queremos generar un equipo con identidad, sentido de pertenencia. Pero no lo es todo. Ahora se lo tiene que ganar él. Pellicer exige, valora lo que ve durante la semana. Esperemos que se gane ser titular en cada partido. Que genere y haga goles, por supuesto", añadió.

Cambio en el cuerpo técnico de Pellicer

Además, el director deportivo blanquiazul fue preguntado por ese movimiento en el cuerpo técnico de Pellicer que se confirmó este martes. Manolo Sánchez dejó su puesto y el club apostó en su lugar por Alejandro Acejo. "Una situación sobrevenida. Inesperada. Ha sido pactada entre primer y segundo entrenador. De mutuo acuerdo han decidido separar los caminos. Ha sido natural. Hemos atendido la petición y hemos encontrado la solución. No hay más que una decisión de una pareja de técnicos que lleva muchos años trabajando juntos. Agradecer lo que ha hecho por el club. Nos llegó de forma inesperada. Respetarlo y buscar la mejor solución. Que tenga mucha suerte en esa nueva andadura que quiere iniciar", señaló.

Mercado de fichajes

Para terminar, habló sobre el mercado de fichajes y las prioridades del club en cuanto a las incorporaciones. "Estamos trabajando. Para algunos puede ser tarde, para otros pronto. Tenemos tiempo suficiente para preparar las cosas. Estamos trabajando cosas, algunas con más dificultad que otras. Hay huecos a cubrir en los extremos y arriba. La llegada de Joaquín nos da tranquilidad. Seguimos trabajando en opciones y esperando que se puedan ir cerrando lo antes posible. Miramos jugadores con situaciones diferentes con sus clubes. Las posiciones de arriba es la prioridad que nos estamos marcando en estos momentos", concluyó Loren.