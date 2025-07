Joaquín: "Llego en el mejor momento de mi carrera"

Joaquín Muñoz, primer fichaje del Málaga CF 2025/26, fue presentado en la mañana de este miércoles en la sala de prensa de La Rosaleda. El futbolista malagueño regresa al club cinco temporadas después y asegura que regresa al club "en un buen momento de forma". "Vengo con mucha felicidad y ganas de demostrar el jugador que soy", explicó.

Vacaciones con jugadores de la plantilla

"No pilló en unos días de vacaciones. Estaba allí algún grupito del Málaga y nos juntamos por allí. Siempre me han mostrado el apoyo para venir aquí. Nos enteramos la semana pasada que el Málaga estaba interesado. Le dije a mi agente que quería venir y llegaran a un acuerdo".

Relación con Pellicer

"Con Sergio hablé poco, lo mínimo. Sabía cuáles eran mis intenciones. Me pidió trabajo. Ya coincidimos aquí. Estaba ilusionado por volver con él".

Momento de su carrera

"Estoy en un buen momento de forma. Vengo con mucha felicidad y ganas de demostrar el jugador que soy. La toma de decisiones siempre se pueden mejorar en jugadores de ataque".

Objetivo en su regreso

"Mi objetivo principal es ayudar a aportar mi grano de arena. Me dijeron que había buen grupo. A partir de ahí, mejorar cada día el nivel deportivo y así se conseguirán los objetivos".

Cambios de su anterior paso por el club

"Pienso que ahí estaba todavía madurando. Me encontré bien esa temporada. Ahora llego en el mejor momento de mi carrera. Se ha visto reflejado con los números. Quiero seguir mejorando y trabajando cada día más".

Posición preferida

"Juego por la banda, me es indiferente. Este año aprendí a jugar por dentro y en punta de referencia, no es lo habitual pero me puedo amoldar a lo que me pida el míster".

Dorsal

"Eso ya lo hemos hablado... Esperaré a reunirme con todos los chicos. Es cierto que siempre he llevado el 11. Lo importante es estar ahí jugando cada domingo".

Vestuario

"Me han contado que hay un grandísimo grupo. Hemos hablado siempre, hay buen rollo en el vestuario. Es primordial. La Segunda es muy complicada y la unión es un factor importante".

Anterior paso sin público

"Me tocó la época en la que nos afectó el virus y no puede disfrutar de la gente. Se me quedó por dentro. Vengo con muchas ganas de disfrutar del campo lleno. Muchas ganas de ver a la gente en el campo".