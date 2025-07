Ramon: "Siempre estaré en deuda con el malaguismo"

El Málaga CF ha renovado a Ramón por dos temporadas (más otra opcional) y este viernes fue el momento de presentar el acuerdo en la sala de prensa de La Rosaleda. El club sigue apostando por el canterano, lesionado ahora mismo, y el propio jugador agradece esa apuesta decidida por él: "Me siento una persona muy afortunada".

Junto a Ramón, estuvo sentado en sala de prensa el director deportivo, Loren Juarros, que dejó más que clara la confianza del club blanquiazul en Ramón: "Está aquí porque el club quiere que esté. El vídeo que mostró el club es bastante elocuente lo que es Ramón para el Málaga y viceversa. Llegamos con una idea hace dos temporadas de generar un perfil de club y de ser. La gente de Málaga y del Málaga iba a tener importancia. Generar un sentido de pertenencia y una identidad. No podemos regalar nada a nadie. A nosotros también nos exigen. Ramón creo que no es cuestionable su calidad futbolística. En ese sentido, el club cuida a un futbolista que está dentro de la estructura del club. La vida futbolística no le ha dado muchas alegrías más allá de haber debutado con el primer equipo, pero eso acabará algún día. Él quiere estar en el Málaga. No hay dudas con él. Las dos partes hemos puesto lo que teníamos que poner. Tenemos la seguridad de que cuando esté, es un jugador diferente. Esta suerte va a cambiar y va a fortalecerse. Uno es fuerte por cuantas veces se levanta, no cuanto cae. Tiene a su representante y a su familia detrás. Es un chaval joven con identidad y pertenencia".

El centrocampista de Órgiva, feliz por su continuidad en el Málaga, respondió a las preguntas de los medios de comunicación:

Agradecimiento al club

"Me gustaría agradecer al club y a Loren la apuesta por mí. Mención especial también al cuerpo médico. Son parte importante para que yo esté aquí. También me acuerdo de mi familia, que son los que están ahí y se merecen días como los de hoy. Es un día importante y de agradecimiento. También de orgullo. El club al que llegué con 12 años confía en mí y es un proyecto ambicioso y con pasos hacia adelante. No hay discusión. Muy feliz".

Recuperación

"Estoy muy bien. Me siento una persona muy afortunada de estar aquí y de rodearme de la gente que lo hago. Son cuatro meses de lesión y vamos a por todas. Los plazos dependen de cada persona de manera individual. Hay que estar tranquilos. Eso será cuestión del médico. Desde el primer día que me lesioné en Almería le dije a mi familia que ni una lágrima ni una lamentación, para adelante. Esta lesión ha sido independiente a la otra. Mala suerte lo podemos llamar. Cogimos el toro por los cuernos y fuimos hacia adelante".

Apuesta del club

"Lo que sentí cuando llegué aquí con 12 años se plasma con estas cosas. No solo la confianza en mí, sino en otros compañeros como Haitam o Moussa. Los ves como se esfuerzan por conseguir su sueño. Como malaguista me siento orgulloso de que el club que quiero haga estas cosas con gente suya. Me hace sentir orgulloso".

Joaquín Muñoz

"Todo el que quiera sumar y hacer que el Málaga llegue a donde tiene que llegar, bienvenido sea. Y si es malagueño y malaguista, mejor. Es un amigo. Vimos sus cualidades aquí. Es una decisión bastante acertada y él tiene ganas de estar aquí".

Opiniones contrarias

"Respeto todas las opiniones. Estoy muy agradecido con la afición y me siento parte de ella. Desde que llegué vi los valores que representan. Siempre me sentiré en deuda con ellos. Soy parte de ellos. Agradecido con los mensajes de ánimo y con ganas de recompensarlo".

Vestuario

"Aparte de compañeros de equipo, somos niños criados juntos. No vivir el ascenso es una espina que siempre tendré. Era jugar y entrenar con amigos. No tengo dudas de que volverá a pasar".