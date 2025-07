Análisis | ¿Merece la pena que Málaga sea sede del Mundial en estas condiciones?

Las dudas sobre el proyecto de las instituciones -Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía- para que Málaga sea sede del Mundial están más encendidas que nunca. El anuncio que hicieron este viernes desde el Consistorio de que en el Estadio de Atletismo solo van a caber 12.500 espectadores para los partidos del Málaga CF mientras se reforma La Rosaleda ha saltado como una bomba de relojería y ha puesto al malaguismo en pie de guerra contra sus representantes públicos. Y la pregunta que ya muchos se hacen es si todo esto va a merecer la pena, si eso conlleva un grave riesgo para la supervivencia del club representativo de la ciudad.

Que el Mundial 2030, con la consecuente reforma de La Rosaleda para adaptarlo a los requisitos de la FIFA, es algo positivo para la ciudad, y también para el club blanquiazul, es indiscutible. El estadio se ha quedado pequeño y está obsoleto y el club necesita un recinto, ahora mismo de propiedad pública, a la altura de su nueva realidad. No hay que olvidar que la pasada temporada el Málaga agotó los abonos (26.550) y creó una lista de espera con más de 10.000 solicitudes. Y este verano ocurrirá algo similar. También sería bueno para la capital y toda la provincia, con la expansión de la marca 'Málaga' a nivel mundial y el retorno económico que pueda dejar la llegada de miles y miles aficionados al fútbol.

Hasta ahí todo suena idílico. Bueno para el club, bueno para la ciudad. Pero el peaje a pagar por todo este proyecto no puede ser el de poner en peligro la subsistencia del Málaga CF. Lo del aforo de 12.500 personas para el Ciudad de Málaga durante, como mínimo, las temporadas 2026-27 y 2027-28 (y habría que ver qué ocurre con la 2028-29) ha sentado como una patada en el estómago en la afición blanquiazul. Más de la mitad de los abonados se quedarían fuera de los partidos durante dos o tres campañas completas, y hay muchos que no están dispuestos a pasar por eso a cambio de un Senegal-Dinamarca o un Finlandia-Australia. Sin Mundial, la remodelación se podría llevar a cabo de otra forma y en otros plazos, como ya ocurrió la última vez, sin abandonar Martiricos.

Grave perjuicio para el Málaga CF

Si esto se confirma y el Málaga CF solo dispone de 12.500 asientos de aforo durante dos o tres campañas, el estropicio será importante. Las pérdidas económicas para la entidad serán de más de 2 millones de euros solo por la venta de abonos y entradas para los partidos. Y a eso hay que añadir la pérdida de otros ingresos importantes como la tienda y otros eventos que se organizan a diario en La Rosaleda. Una bajada de ingresos tan elevada, si no hay compensación económica por parte de las instituciones, pondría en serio peligro la supervivencia de un club que ahora mismo está intervenido judicialmente, desde hace ya más de cinco años, y no cuenta con un propietario fuerte que invierta y pudiera asumir y paliar estos reveses económicos.

Buena parte de los aficionados al fútbol de la ciudad y la población en general quiere el Mundial en su ciudad, lo que no está a favor es de chapuzas, de improvisaciones y de proyectos que ya deberían estar en marcha y que, en estos momentos, aún no han arrancado. Los representantes públicos siempre hablan de plazos ajustados, pero la realidad es que no se muestra demasiado interés por acelerarlo todo y que el Proyecto Rosaleda 2030 fructifique. Estudios que ya están constando dinero, reuniones, convenios... Mucho ruido, mucha foto y, por ahora, pocas nueces.

El papel de las instituciones

Las opiniones en contra del Mundial 2030 se han multiplicado desde este viernes. Y ya hay muchos que se hacen otra pregunta clave: ¿Quieren realmente las instituciones afrontar este proyecto? ¿Están provocando esas opiniones contrarias para salirse de un embrollo de difícil escapatoria? ¿Buscan que los eche la FIFA o sea el pueblo el que lo pida? Preguntas de difícil respuesta pero que ya sobrevuelan la cabeza de todos. Y si alguna de las voces autorizadas dijera públicamente lo que piensa de todo esto, quizás el proyecto terminaría por caerse.

El montante total del Proyecto Rosaleda 2030 para traer el Mundial a Málaga tiene una factura total de unos 270 millones de euros, más los inconvenientes y sobrecostes que vayan surgiendo por el camino. ¿Están dispuestas las tres instituciones propietarias a asumir ese coste para las arcas públicas? Porque si no es así, y siguen sin aparecer inversores privados, mejor será tratar el tema como adultos y dejar de enviar 'globos sonda' para acabar poniendo la excusa de que es la afición la que no quiere.

Mundial, sí. Reforma ultranecesaria de La Rosaleda, obviamente sí. Pero con un proyecto serio, bien estudiado, sin volantazos y que suponga el menor impacto posible, dentro de lo lógico, para el Málaga CF, su afición y la población malagueña en general. Si no son capaces, que lo digan a tiempo.