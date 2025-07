Todo listo para el inicio este lunes de la pretemporada en el Málaga CF

Todo está ya listo en las filas del Málaga CF para que este lunes comience la pretemporada. Justo 37 días después de que se cerrase el pasado curso frente al Burgos CF (2-2). En realidad, el pasado miércoles arrancó el trabajo de puertas adentro, con la puesta en marcha de las primeras pruebas médicas. Pero Sergio Pellicer no celebrará su primera sesión colectiva hasta este 7 de julio. Los futbolistas vuelven al tajo en medio de la polémica por la falta de aforo en su "nueva casa", de cara a la temporada 2026/2027, así como con la incertidumbre derivada de la falta de refuerzos de cara al presente curso.

De momento, Loren Juarros sólo ha podido confirmar el regreso de Joaquín Muñoz, así como la renovación de Ramón. Hasta seis jugadores han dicho adiós mientras tanto a la entidad de Martiricos. No renovaron Kevin Medina, recién incorporado al Córdoba CF, ni Manu Molina o Dioni, mientras que Roko Baturrina ha regresado al Gil Vicente luso, tras su cesión, Antoñto Cordero ya forma parte del Newcastle y Yanis Rahmani cerró su contrato por una temporada.

Un único refuerzo

A la espera de nuevas incorporaciones, Larrubia, Lobete e Izan Merino configuran el tridente que está llamado a liderar la plantilla. No obstante, Pellicer no es amigo de encumbrar a ninguno de sus futbolistas. Siempre ha apostado por un diseño más horizontal de su organigrama. E intentar que todos en la medida de sus posibilidades aporten, estén o no sobre el terreno de juego. Con el trabajo colectivo como premisa irrenunciable, el de Nules va camino de volver a hacer historia en número de jornadas sentado en el banquillo malaguista.

En las dependencias de La Rosaleda ya empezaron a verse los futbolistas el pasado miércoles. Dani Lorenzo, Joaquín o Dani Sánchez fueron los primeros en desfilar para completar los test médicos y las preceptivas pruebas de esfuerzo, que puedan detectar cualquier contratiempo, por leve que sea, de cara a la exigente pretemporada que les espera.

Pruebas médicas

El jueves les siguieron en esta fase inicial previa al inicio de la pretemporada Juanpe, Carlos Puga, Rafa o Chupete, otro de los grandes nombres de una cantera blanquiazul que no deja de deparar buenas noticias. Las pruebas siguieron el viernes con Murillo, Gabilondo, Víctor o Álex Pastor. El resto de integrantes de la plantilla seguirán en estos próximos días con las pruebas médicas, con la única excepción del internacional sub-19 Izan Merino, que acaba de proclamarse subcampeón de Europa con el combinado español.

De momento, el Málaga CF ha confirmado hasta tres encuentros amistosos. Poco se conoce sobre la posibilidad de realizar alguna estadía fuera de la provincia. La falta de recursos económicos ha marcado la austeridad más absoluta durante las últimas pretemporadas. Loren Juarros no descartó, no obstante, que esta vez sí que se pueda celebrar parte de la pretemporada fuera del país.

Fechas en el extranjero

"El año pasado tuvimos una pretemporada corta. Vamos a valorarlo bien, estamos abiertos a posibilidades de fuera. Es necesario expandir la marca. Como club, igual interesa", avanzó el responsable de la dirección deportiva del club. Lo cierto es que la pretemporada de este verano dista mucho de la anterior, motivada por el ascenso de última hora, en el último suspiro del play off en Tarragona, de manera que Sergio Pellicer podrá planificar mucho mejor el nuevo curso, con más fechas por delante.

De hecho, por delante habrá 40 días hasta que el Málaga CF debute en casa ante el Eibar. Será el 16 de agosto, primer día de la Feria de Málaga, cuando reciba a partir de las 19.30 horas al Eibar en el estadio de La Rosaleda.

Visita al Oxford United

El club malaguista ha cerrado ya tres encuentros de preparación. El primero se celebrará el sábado 19 de julio en El Maulí antequerano. Será con motivo del trofeo Ciudad del Torcal, a modo de presentación del Antequera CF ante su afición. El siguiente está previsto en tierras británicas, más concretamente en el Kassam Stadium y frente al Oxford United de la segunda categoría inglesa. Será el 2 de agosto a partir de las tres de la tarde. Y de momento, el tercer rival ya confirmado será el Real Betis de Pellegrini, Isco o Fornals, el 9 de agosto y con motivo del Trofeo Costa del Sol, en La Rosaleda (20.30 horas).

Juan Hernández, próxima salida

A la espera de nuevas incorporaciones, el Málaga CF trabaja en la posibilidad de volver a aligerar su lista de fichas ocupadas. Durante la presentación de Ramón Enríquez, Loren Juarros se refirió a que el asunto de las salidas pasa por buscar acomodo a Juan Hernández: "Ha sido la única notificación oficial de un futbolista al que se le ha dicho que no se cuenta con él y que se buscará la mejor forma de separar nuestros caminos".

La afición espera conocer, como mínimo, un nuevo referente en ataque que pueda competir por el puesto con Chupete, el canterano recién llegado desde el filial y aún en etapa de formación como punta de garantías. También se espera un recambio ante el vacío que ha dejado otro nombre propio como es el de Manu Molina. Rafa Rodríguez puede ser un sustituto natual, si bien es cierto que en las primeras semanas de trabajo también estará por ver la evolución de Juanpe o de Luca Sangalli en esta posición de la medular.

Habrá que seguir atentos por lo tanto a los posibles movimientos de oficinas adentro, así como sobre el césped, con Pellicer como timonel de un club aún de circunstancias, sin opción de mejorar su masa salarial o de optar a jugadores de trayectoria contrastada en LaLiga Hypermotion.