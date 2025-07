El Gobierno se pronuncia sobre el Estadio de Atletismo: "Ni tenemos el informe ni sabemos qué necesita el Ayuntamiento"

Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, ha contestado al alcalde acerca de la polémica suscitada por el posible aforo que va a tener el Estadio de Atletismo. El pasado viernes, desde el Ayuntamiento apuntaron a una capacidad de 12.500 espectadores y ya este lunes, tras las duras críticas recibidas, Francisco de la Torre salió al paso para explicar que "confían" en que finalmente pueda haber una capacidad superior a 25.000, en el que quepan todos los aficionados blanquiazules, lo que se prometió desde hace meses.

Desde el Gobierno Local (PP) apuntaron que era Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes y, por tanto, del Gobierno de España (PSOE), la que marcaba esos límites por temas de movilidad y evacuación. Este lunes, el alcalde habló sobre "negociaciones" en curso para que finalmente el Ciudad de Málaga alcance esos 25.000 prometidos. Y ahora ha llegado la versión del Gobierno sobre este tema.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha sido preguntado por el asunto y ha señalado que lo que ha habido hasta el momento son unas "conversaciones informales", a la espera de que el Ayuntamiento envíe el informe de las actuaciones a realizar. "El alcalde va un poco más rápido que los procedimientos actuales. Solo ha habido conversaciones informales. La competencia de la actuación en el Estadio de Atletismo y en el acceso es de competencia municipal. Desde Carreteras se ha solicitado al Ayuntamiento un informe en el que nos traslade qué piensa hacer y qué repercusión tienen en el tráfico. Hasta que no recibamos ese informe no sabemos en qué afecta a Carreteras del Estado y si hay que hacer actuaciones o no. Ni tenemos el informe ni sabemos qué necesita el Ayuntamiento", aseguró.

"Tendrá que terminarlo, pasárnoslo a nosotros y, cuando lo tengamos, estudiar si hay que hacer cambios en los accesos, si hay que hacer algo. Desde el Ministerio y desde el Gobierno vamos a tener colaboración absoluta en todo. Actualmente, no sabemos nada de forma oficial. La voluntad es absoluta para facilitar lo que haya que hacer", añadió.

Tras todas las dudas surgidas en torno al proyecto de La Rosaleda y el Mundial 2030, lo que faltaba ahora era una disputa política. En fin...