El Málaga CF espera cerrar el fichaje de un delantero en los próximos días

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, acompañó a Carlos Dotor en su presentación como jugador blanquiazul y volvió a dejar algunas pinceladas sobre el trabajo de planificación que se está llevando a cabo. El burgalés aclaró las situaciones de jugadores como Juan Hernández y Ochoa y señaló que espera que llegue un atacante "en un corto espacio de tiempo".

Juan Hernández

Sobre la situación de Juan Hernández, nada que no se supiera ya desde los últimos días. El jugador ni siquiera se ha incorporado a la pretemporada con permiso del club. Está todo hablado y apenas faltan unos flecos y la firma de la documentación para que su rescisión de contrato sea anunciada. "Se está negociando la rescisión. Está todo claro. Está en el proceso de la documentación y el acuerdo definitivo. No está aquí. No va a haber ningún tipo de problemas", aseguró el director deportivo.

Aarón Ochoa

Otro de los nombres propios de su intervención fuera Aarón Ochoa. Durante el verano, surgieron rumores sobre una posible cesión, pero desde el club no lo contemplan "Tenemos claro lo que queremos construir y los jugadores que vamos a necesitar. Nos complementan. No tiene nada que ver Carlos con Aarón", aseguró. El internacional en las categorías inferiores de Irlanda sigue recuperándose de una lesión de la que tuvo que ser operado en el talón.

Fichajes para la delantera

Además, habló sobre el tema estrella del verano, los fichajes para la delantera. "Se ha venido trabajando en diferentes posiciones y alternativas. Dotor era una posición ofensiva también, por su perfil de futbolista, su capacidad de llegar de segunda línea. Luego están las posiciones de arriba, tenemos varias alternativas abiertas, trabajando en paralelo. Esperamos llevarlas adelante en un corto espacio de tiempo", concluyó Loren.