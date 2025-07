Dotor: "Es un equipo con hambre; una ciudad con ilusión y ambición"

Carlos Dotor ya ha sido presentado en la sala de prensa de La Rosaleda como nuevo jugador del Málaga CF. El centrocampista madrileño llega "con muchas ganas de aportar" y con el objetivo de "recuperar" su mejor versión. El jugador cedido por el Celta de Vigo habló sobre sus cualidades sobre el verde: "Soy un '8', con libertad para llegar, pero sin olvidarme de mantener la posición".

Como es habitual, Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, acompañó al futbolista en su presentación y analizó así su llegada: "Gracias por la predisposición, también a tu representante y familia. Y al Celta por las facilidades en cumplir el objetivo de venir al Málaga. El Málaga ha hecho un esfuerzo, vosotros también. Por eso estás aquí. Vienes con ilusión y ganas, a un sitio que puedes aportar mucho. Pudiste vivir con el Sporting a La Rosaleda efervescente".

Tras esa valoración, Carlos Dotor contestó a las preguntas de los medios de comunicación:

Decisión de fichar por el Málaga CF

"Creo que es un proyecto que me interesa. Un equipo joven con hambre. Una ciudad con ganas de que el equipo vaya para arriba. Lo viví como visitante, me pareció bonito. Es una ciudad con ilusión, con ambición. Eso me hizo venir aquí. Contento y con muchas ganas de aportar a todo el equipo".

Conversaciones con Pellicer

"Llevo dos entrenamientos. El ritmo es muy bueno. Me tengo que adaptar a lo que pide el míster. Hay gente con mucha calidad. Puedo aportar compromiso, trabajo. Ese pulmón de llegar al área rival y defender en nuestra área. Intento ayudar al grupo. A partir de ahí, todo puede salir".

Posición en el campo

"Me siento cómodo en varias posiciones. Soy un interior que necesita esa libertad para llegar. Me gusta ayudar en defensa y puedo tener ese recorrido. No me importa jugar un poco más adelante".

Cesión

"Yo tengo contrato en el Celta. Me quedan tres años. El Celta hizo una apuesta y todavía soy joven y optó por la cesión".

Faceta goleadora

"Tengo muchas ganas. Lo primero que hay que aportar es ayudar al equipo. A partir de ahí, cogiendo confianza. Ganándome esa libertad para poder llegar. Ahí pueden llegar los goles. Me gustaría recuperar mi mejor versión y que con ello lleguen goles. Soy un '8', con libertad para llegar, pero sin olvidarme de mantener la posición".

Plantilla joven

"Creo que lo importante es hacer un buen bloque. Si estamos todos juntos y somos una piña, se pueden hacer cosas chulas. Tenemos el ejemplo del Mirandés, nadie contaba con ellos. Ser un buen equipo, llevarnos bien, decirnos las cosas. Y a dar el máximo y a por ello".