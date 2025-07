La APA muestra su malestar sobre el rumbo de las obras de La Rosaleda: "Nuestro futuro más inmediato está en juego"

Siguen las quejas de asociaciones u organismos vinculados al Málaga CF respecto a los planes de remodelación de La Rosaleda y el traslado temporal del club al Ciudad de Málaga. Esta vez ha sido la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga CF, que a través de un comunicado ha manifestado su preocupación por los planes a futuro y sus posibles consecuencias para el club.

Comunicado

En el comunicado emitido por la Asociación, se manifiesta la enorme preocupación por la decisión del Ayuntamiento de dejar en 12.500 plazas el aforo del Ciudad de Málaga de cara a la temporada 26/27 y durante los años que dure la remodelación de La Rosaleda, un número muy alejado de los 26.550 abonados que el club tiene a día de hoy.

"En caso de no conseguirse esas 26.500 plazas, ese recorte drástico de abonos, en la coyuntura actual, sería como ya se ha comentado, un paso decisivo hacia una desaparición que no estamos dispuestos a permitir" dice el comunicado, haciendo alusión a la situación financiera del Málaga CF, prácticamente obligado a subsistir en base a los activos generados por sí mismo.

Comunicado de la APA. / La Opinión

El comunicado también deja claro el apoyo de la asociación a la elección de Málaga cómo sede mundialista, pero sin poner en peligro el futuro del Málaga CF: "El mundial es efímero, la desaparición eterna y queremos y necesitamos un Málaga C.F. vivo, más joven y activo que nunca. Remodelación del estadio de La Rosaleda sí, Mundial 2030 sí, pero sin que el Málaga C.E. sufra ningún tipo de perjuicio".

La llegada del CD Unión Malacitano

Otro de los temas de debate en los últimos días ha sido el proyecto del CD Malacitano. El antiguo La Unión Atlético, dejó el municipio murciano que lleva su nombre para mudarse a Málaga, con el beneplácito de la Federación Andaluza e instituciones de la ciudad: "Que nadie se equivoque. Málaga solo tiene un nombre y un equipo y viste de blanco y azul. Málaga solo tiene una garganta, y grita en la Rosaleda cada domingo abrazada por niños y niñas, jóvenes y mayores a los que nadie va a callar".

Presentación del CD Malacitano en el Museo Thyssen. / Radio Marca Málaga

El comunicado íntegro

"En los últimos días asistimos asombrados y apenados a dos noticias que están provocando un nerviosismo justificado y adicional al que ya de por sí vive nuestro club, delicado en lo deportivo tras una permanencia no sin sobresaltos y un inicio de pretemporada de inmovilismo a nivel de salidas y nuevos fichajes de jugadores, que no han cubierto a día de hoy ni siquiera la cifra de goles y asistencias de los futbolistas que han dejado el club en junio, para mayor gloria de una administración judicial que sigue celebrando una permanencia milagrosa en segunda división como un logro (quién lo diría) y con un proyecto de futuro que apunta a otro ejercicio de miseria y sufrimiento sobre las espaldas de una afición cansada ya de promesas y palabras vacías.

La primera de ellas ha sido el anuncio de la reducción a menos de la mitad del aforo necesario para atender a la masa social malaguista en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga, donde se ha planteado por los técnicos el traslado del equipo durante el tiempo que dure la remodelación de la Rosaleda para el Mundial de 2030. Posteriormente, parece que los responsables municipales van a realizar las gestiones necesarias para alcanzar los 25.000 asientos, cifra aún insuficiente para albergar a todos los abonados actuales del club. Eso sí, estamos a la espera de alguna noticia por parte de la Diputación de Málaga y de la Junta de Andalucía sobre este hecho. Seguimos sin comprender cómo esos estudios iniciales no contaron ya con la cifra cierta de aforo. En caso de no conseguirse esas 26.500 plazas, ese recorte drástico de abonos, en la coyuntura actual, sería como ya se ha comentado, un paso decisivo hacia una desaparición que no estamos dispuestos a permitir, como ya hicimos en su día al salvar al club, evitando que Al-Thani acabase con él a finales de la década pasada.

Aunque pueda existir una sola posibilidad, no podemos arriesgarnos a pagar un coste inasumible. El mundial es efímero, la desaparición eterna y queremos y necesitamos un Málaga C.F. vivo, más joven y activo que nunca. Remodelación del estadio de La Rosaleda sí, Mundial 2030 sí, pero sin que el Málaga C.E. sufra ningún tipo de perjuicio.

Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga'. / La Opinión

La segunda noticia, y más preocupante si cabe, es el posicionamiento que se está llevando a cabo a nivel institucional de una manera legal pero sin duda interesada, en postular a otro club como una posible alternativa a nuestro Málaga C.F. como si ya lo viesen agonizando o quisieran darle un tiro en la nuca, deportivamente hablando. Que nadie se equivoque. Málaga solo tiene un nombre y un equipo y viste de blanco y azul. Málaga solo tiene una garganta, y grita en la Rosaleda cada domingo abrazada por niños y niñas, jóvenes y mayores a los que nadie va a callar. Intentar dividir a la afición en estos momentos es un grave e irreparable error.

Esto no ocurriría si como venimos reclamando desde hace años la justicia actuase con diligencia y permitiera acabar ya con esta administración judicial que era temporal (y dura ya cinco años y medio, más otra prórroga de seis meses) y que se ha enquistado, y sigue dañando a todos los estamentos del club, despedido a gente válida, rescindido vínculos con equipos y canteras vinculadas de la provincia, bajado el rendimiento deportivo y clasificatorio en todas las categorías inferiores salvo en el filial y en definitiva, sembrando la desconfianza, mediocridad y dudas en las instituciones y empresarios locales para darle alas a este nuevo proyecto.

A través de este comunicado queremos terminar instando a todos los organismos oficiales, accionistas, peñas del club, plataformas y asociaciones vinculadas con el Málaga C.F. a unirnos en una sola voz para canalizar todas las peticiones necesarias que se plantean en una reunión/acto conjunto. Nuestro futuro más inmediato está en juego".

La viabilidad del MCF, en juego

Está claro que siguen los líos en torno a un Mundial 20230 que empezó siendo una ilusión para todos, pero que ahora parece una amenaza seria para el futuro inmediato y la viabilidad económica del Málaga CF, que ya tiene bastantes problemas por sí mismo como para que le lleguen más desde el exterior.