El alcalde abre la puerta a una Nueva Rosaleda en otra ubicación

El proyecto de Málaga para ser sede del Mundial 2030 ha muerto. Este intento fallido de acoger partidos de la cita mundialista de dentro de cinco años conllevaba una remodelación de La Rosaleda que ahora ya no se llevará a cabo tal y como estaba planteada. El alcalde Francisco de la Torre, desde hace tiempo, siempre ha transmitido que un nuevo estadio era necesario, aunque no hubiese Mundial en la ciudad, y ahora las instituciones deben mantener ese compromiso con el Málaga CF y sus aficionados.

En la rueda de prensa de renuncia a ser sede del Mundial, Francisco de la Torre reiteró ese compromiso con hacer un nuevo estadio y dejó abierta la posibilidad a hacer una Nueva Rosaleda en otra ubicación, algo que muchas voces veían como mejor opción que reformar una Rosaleda obsoleta en el mismo lugar, con la complejidad que tiene por su ubicación.

"Queremos que haya un nuevo estadio. No podrá ser para el Mundial, pero lo será. Hay una lista de espera de 10.000 abonados. Hay que hacer frente a eso. Esperemos que el propietario mayoritario venda a un grupo que tenga solvencia y amor al club. Esta provincia puede tener uno de los equipos mejores del mundo. Mientras seamos propietarios del estadio, somos responsables de que esté bien", dijo el alcalde.

Debate abierto

"Ahora tenemos la libertad para acertar en ubicación y modalidad. Puede venir una nueva propiedad que haga el estadio. No quiero hacer bromas para no incordiar el tema. Si han amado al club, ahora lo que se necesitan son propietarios que puedan hacer por el club. La credibilidad no disminuye. Se demuestra que somos responsables. La apuesta del nuevo estadio sigue viva. Cuando tengamos el estudio de alternativas hecho. Nosotros hicimos el actual. Lo abordaremos", explicó. "Ya quisiéramos no ser propietarios. Que nuestros antecesores tuvieran que comprarlo, como consecuencia de un Mundial, por cierto. El compromiso es firme", añadió De la Torre.

Tras bajarse del Mundial 2030, ahora se abre un nuevo escenario. Los plazos para llegar a tiempo a la cita ya no existen y se abrirá un nuevo proceso de debate para encontrar la mejor solución y ver si es posible empezar un nuevo estadio desde cero en otra ubicación de la ciudad. Siempre se habló de los terrenos de la Venta San Cayetano en el Puerto de la Torre como una posibilidad.