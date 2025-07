De la Torre, sobre la renuncia de Málaga al Mundial 2030: "No lo considero un fracaso"

Llegó el día en el que Málaga confirmó su fracaso en el intento de ser una de las sedes españolas del Mundial 2030. La decisión fue anunciada en una rueda de prensa tras una reunión en el consistorio local entre las instituciones propietarias de La Rosaleda e impulsoras de este proyecto fallido -Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía-, el Málaga CF -representado por José María Muñoz y representantes de algunas peñas.

El alcalde Francisco de la Torre fue el encargado de comunicar una decisión que ya se veía previsible con los movimientos de los últimos días. "Nos hemos reunido con el club y las peñas malaguistas, con quien nos reunimos el miércoles también. Ha sido más amplia. Hemos hablado de la inquietud que se ha generado en relación a las obras previstas para el Mundial. Sobre todo, por el aforo del Estadio de Atletismo por dos temporadas para el Málaga. Lo previsto era de 25 a 27.000 para poder acoger a todos los abonados. La reducción creó inquietud. Un número similar al baloncesto. Para no tener problemas con Carreteras. Creemos que lo más responsable y sensato es renunciar a la candidatura. Supone un riesgo para el club y la afición, no merece la pena continuar. Si hay que elegir entre club y Mundial, elegimos el club. Es un sentimiento compartido de las tres administraciones", aseguró el alcalde. "Hemos elegido. En la reunión no se ha insistido en las dos cosas, a riesgo del Málaga. Tenemos que elegir, la opción Mundial tiene riesgo", continuó.

La renuncia, ¿un fracaso?

De la Torre, el único que tomó la palabra en la comparecencia pese a la presencia de representantes de la Diputación (Cristóbal Ortega, diputado de Deportes) y de la Junta de Andalucía (Carlos García, delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía) aseguró que esto no es "un fracaso" para la ciudad, porque "se ha intentado". "La ciudad de Málaga, en mi opinión, tiene una potencia, una fuerza y una visibilidad que el Mundial le añade poco. Y si el Mundial crea problemas a la afición, al club y, por tanto, a la ciudad y a la provincia, no es bueno hacerlo. Y yo eso no lo considero un fracaso. En absoluto. Lo considero fruto de una reflexión y de las limitaciones que tiene la geografía de Málaga", señaló."La dificultad que tiene el tema es que hay unos plazos. Y crean un riesgo brutal para nosotros y para la Marca España.

"No hacemos esto por ahorrar dinero. Entendemos que es lo mejor para la afición y el club. Podemos dedicar el dinero a otros temas. Mil temas en nuestros barrios y la Diputación en los pueblos. Nos comprometemos a que habrá un nuevo estadio. Ya no tenemos el compromiso del Mundial", añadió.