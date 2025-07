Málaga 2030: Un fracaso Mundial

Fracaso, ridículo, bochorno... Que cada uno ponga el adjetivo que le parezca. Málaga no será sede del Mundial 2030... y no lo va a ser por la incompetencia de unos dirigentes políticos que han sido incapaces de cuadrar el proyecto para sacarlo adelante. Única y exclusivamente por eso. Las instituciones propietarias de La Rosaleda -Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía- se embarcaron en esto hace más de dos años y este sábado, tras una reunión con el Málaga CF y representantes de su afición, el plan tuvo su fatídico punto y final.

Siempre atropellados, siempre con los plazos ajustados. Pasaban las semanas, los meses, y no se veían avances significativos en el proyecto. Hasta que les ha pillado el toro. La falta de previsión ha derivado en que ahora, en julio del 2025, más de dos años después de anunciar el proyecto de reforma de La Rosaleda, no existen soluciones para compatibilizar la ejecución de las obras con un destino provisional coherente para el Málaga CF. Y ese ha sido el salvoconducto utilizado, no perjudicar al club de la ciudad.

Sin soluciones para el club

El anuncio de que en el Estadio de Atletismo solo iban a poder entrar 12.500 malaguistas durante las dos o tres temporadas que iba a estar allí el Málaga CF hizo saltar todo por los aires. Era inviable. O se mantenía la promesa inicial de un aforo para unos 25.000 espectadores o se buscaba otra solución, pero ese planteamiento no era posible de ninguna de las maneras, por temas económicos, deportivos y sociales.

¿Desconocían esto las instituciones cuando se embarcaron en el proyecto? ¿No lo sabían hace escasos meses cuando seguían vendiendo un Ciudad de Málaga para 25.000? ¿Cuándo lo supieron? A esa pregunta no respondió con claridad el alcalde en su intervención de renuncia a ser sede del Mundial. Las culpas, al Ministerio de Transportes y a la movilidad.

Las instituciones han sido incapaces de poner solución a esto. No han podido compatibilizar la remodelación de La Rosaleda con un escenario alternativo para el Málaga CF a la altura de las circunstancias. Y eso ha provocado la caída definitiva de las aspiraciones mundialistas, aunque algunos de los implicados ya no lo veían nada claro hace meses, por el elevado coste para las arcas públicas -más de 250 millones de euros- y la reforma de un estadio ubicado en un sitio complicado para su expansión.

El proyecto, a la basura

Este sábado 12 de julio llegó el momento de anunciarlo. En un atril en el Patio de Banderas del ayuntamiento, el alcalde Francisco de la Torre, escoltado por Cristóbal Ortega (vicepresidente de la Diputación) y Carlos García (delegado de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía), comunicó la decisión: «Hemos hablado de la inquietud que se ha generado en relación a las obras previstas para el Mundial. Sobre todo, por el aforo del Estadio de Atletismo por dos temporadas para el Málaga. Lo previsto era de 25 a 27.000 para poder acoger a todos los abonados. La reducción creó inquietud. Un número similar al baloncesto. Para no tener problemas con Carreteras. Creemos que lo más responsable y sensato es renunciar a la candidatura. Supone un riesgo para el club y la afición, no merece la pena continuar. Si hay que elegir entre club y Mundial, elegimos el club. Es un sentimiento compartido de las tres administraciones».

Y para el alcalde, al menos públicamente, esto «no es un fracaso». Un evento Mundial, en el que habían dicho que Málaga tenía que estar sí o sí, ahora ya no parece algo tan relevante para De la Torre. «La ciudad de Málaga, en mi opinión, tiene una potencia, una fuerza y una visibilidad que el Mundial le añade poco. Y si el Mundial crea problemas a la afición, al club y, por tanto, a la ciudad y a la provincia, no es bueno hacerlo. Y yo eso no lo considero un fracaso. En absoluto. Lo considero fruto de una reflexión y de las limitaciones que tiene la geografía de Málaga», aseguró.

El nombre de «Málaga» estará estos días presentes en medios de comunicación nacionales e internacionales, por supuesto en los locales, y será para contar que una de las ciudades más importantes del país no será una de las sedes principales en el Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. Vía libre para Valencia.