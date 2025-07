Eneko Jauregi: "Le dije a mi agente que hiciese todo lo posible para venir"

Eneko Jauregi ya ha sido presentado como nuevo jugador del Málaga CF. El delantero vasco ha dejado claro que el club de Martiricos era su "primera opción este verano" y que no teme a la competencia en la delantera: "Es algo positivo para el equipo". El vizcaíno también destacó sus cualidades: "Soy un nueve de área, pero con capacidad de atacar los espacios y ser quien inicie la presión".

Loren Juarros acompañó al nuevo fichaje durante su presentación, y destacó su deseo de recalar en el club de Martiricos: "Llega con un compromiso de contrato de un año con opción a otro más. Bienvenido, te has querido sumar a este proyecto. Ya hemos hablado de lo que es Málaga y de lo que aquí queremos hacer. Confiando de que vas a aportar al equipo lo que ya hemos hablado y dar muchas gracias a su agente que también ha tenido una muy buena disposición a que esto se dé". Tras esta presentación, Jauregi contestó a las preguntas de los medios:

Objetivos de la temporada

"Me marco como objetivo el ir día a día, aunque el equipo tiene mucha ambición. Me dijeron que el grupo tenía un talento increíble y me he dado cuenta ya en estos primeros días. Va a ser un año muy bonito. Como delantero lo más importante son los goles, ojalá que marcar muchos en La Rosaleda".

La decisión de venir a Málaga

«El año pasado hubo una toma de contacto, sin oferta clara. Ya el año pasado en esas conversaciones tenía claro que si se daba esta era mi primera opción. Hemos tenido la suerte de hablar, este año hemos empezado a hablar antes y se ha podido hacer y no he dudado ni un momento. Es un club histórico, donde a todos les gustaría jugar. Cuando este año surgieron las primeras conversaciones para venir le dije a mi agente que hiciese todo lo posible para venir. Tuve un fisio durante tres años que era del Málaga CF y uno de mis mejores amigos es de aquí, y tiene el escudo tatuado. Es un club que siempre he tenido presente".

Primer entrenamiento de Eneko Jauregi con el Málaga CF. / Álex Zea

La competencia en la delantera

«Se le ve un chico con ganas (Chupete), ya se le vio el año pasado. Tener competencia es algo positivo, creo que podemos complementarnos muy bien».

Primer contacto con Pellicer

«Con el míster muy bien. Muy claro con sus mensajes desde los primeros días que hablé con él. Ya me habían hablado de él y todo eran buenas palabras. Es un entrenador con las ideas claras y tengo ganas de trabajar con él y el resto del grupo».