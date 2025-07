Loren Juarros tranquiliza con la llegada de Niño: "Faltan unos detalles contractuales"

El movimiento en las oficinas del Málaga CF no cesa. El club presentó este martes a su tercer fichaje, el delantero vasco Eneko Jauregi, aunque no es el único nombre que marca la actualidad del club de Martiricos. Al mismo tiempo que Sergio Pellicer dirige la segunda semana de pretemporada, Loren Juarros quiso destensar la situación de Adrián Niño, que todo apunta será confirmado como nuevo jugador blanquiazul en las próximas horas.

Delantera cerrada

El máximo responsable de la parcela deportiva del Málaga CF mandó un mensaje tranquilizador cuando se le preguntó por la situación del fichaje de Adrián Niño: "Estamos cerrando la opción de Niño, con él el tema de los delanteros ya estaría cerrado. Se trata de detalles contractuales, no significativos, pero que retrasan las cosas. Hay que redactar bien todos los temas legales y jurídicos".

Hay que tener en cuenta que, después de siete años, el equipo blanquiazul no se encuentra solo en la operación. También está el Atlético de Madrid, equipo de procedencia del que será nuevo delantero de Pellicer, que ralentiza la documentación definitiva. No es un futbolista que llegue libre y con el que hay que negociar únicamente con el agente, ahora los tiempos no los controla directamente la secretaría técnica de Martiricos.

Adrián Niño, en la órbita del Málaga CF / Ángel Martínez

Pese a todo, el fichaje del delantero del Atlético de Madrid parece estar cerca, pero esos flecos contractuales están retrasando el esperado anuncio oficial. Un fichaje que se uniría al de Eneko Jauregi en la delantera, la cual Loren afirma estar cerrada: "Hemos conseguido formar una buena delantera, con perfiles distintos y que se pueden complementar. Podemos estar satisfechos".

Posibles nuevas llegadas

De esta forma, y a falta del anuncio oficial de la llegada de Niño, el Málaga CF da por cerrada la delantera, uno de los puntos débiles de la plantilla la pasada temporada. El club parece ahora centrarse en reforzar otros puntos del ataque, que busca complementar con la llegada de un extremo que acompañe a Joaquín Muñoz en las bandas.