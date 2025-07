Adrián Niño: "La afición es una de las cosas que me empujó a venir aquí"

El Málaga CF continuó este miércoles con la ronda de presentaciones, esta vez con su último fichaje, Adrián Niño. El delantero de Rota se mostró ilusionado por la oportunidad de venir a Málaga: "Es un sitio donde puedo crecer como futbolista". El nuevo ariete malaguista se define como "un jugador rápido y de espacios, con buena definición".

El nuevo fichaje blanquiazul estuvo acompañado durante su presentación por Loren Juarros, que se mostró satisfecho de haber logrado esta incorporación: "Agradecerte tu predisposición desde el primer momento que nos pusimos en contacto con tus agentes y familia. Desde el primer momento manifestaste tu deseo de venir al Málaga. Agradecer también al Atlético la ayuda. No ha sido fácil porque tenía otras alternativas, pero ha sido posible. Llegas a un sitio donde puedes seguir creciendo. Seguro que el Málaga CF te ayuda a sacar el jugador que llevas dentro". Tras esta presentación, el nuevo jugador malaguista contestó a las preguntas de los medios:

La decisión de recalar en el Málaga CF

"Dentro de las opciones que tenía, Málaga era un sitio muy atractivo. Por la ciudad, el club y su historia, y sobre todo el interés que han mostrado en que venga aquí. Tenía claro que era un sitio donde podría crecer y ser el jugador que quiero ser".

La inversión en su fichaje

"Un orgullo que después de tanto tiempo hayan hecho esta inversión en mí. Sí que es una presión, pero no me da miedo. Vengo con ganas de aportar, pero sobre todo siento orgullo".

Su encaje en la plantilla

"Me defino como un delantero que le gusta estar en contacto con el balón, que va bien a los espacios y ocular el área. Un jugador rápido y de espacios, con buena definición. Me siento cómodo solo y acompañado en la delantera. Si juego junto a otro delantero me gusta tener una referencia al lado para tener más libertad para entrar más en contacto con el balón. En la plantilla hay jugadores como Chupete o Eneko que pueden cumplir esa función".

Un proyecto de juventud

"Es algo positivo que seamos jóvenes y tengamos ganas de crecer. Una plantilla joven y con ambición. Si se trabaja bien, se pueden conseguir cosas bonitas".

El retraso en su anuncio oficial

"Un poco ansioso, quería empezar a entrenar con el grupo lo antes posible. Empezar a adaptarme. Quería que la afición supiese que ya estaba aquí, que estaba todo cerrado y que tenía ganas de empezar".

Jugar en La Rosaleda

"Yo ya he jugado aquí, pero con la afición en contra. Es algo que he comentado con Loren, cuando vine la afición buscaba picarme, espero que ahora me aplaudan. La afición es una de las cosas que me empujó a venir aquí. Tener una afición así empujando es algo muy grande. Sobre Málaga, es una ciudad increíble y quiero seguir conociéndola".

Adrián Niño, en su etapa en el Atlético de Madrid. / Ángel Martínez

Su salida del Atlético de Madrid

"El Atleti ha sido mi casa y he vivido cosas bonitas allí, debuté en Primera con ellos. Me llevo gente muy buena de allí. Entiendo que duela mi salida, pero para mí es un paso adelante jugar en el fútbol profesional".