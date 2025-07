Nelson Monte, en la rampa de salida con una oferta del Almería

El mercado de fichajes es totalmente impredecible y siempre saltan situaciones inesperadas. Nelson Monte, con una oferta importante del Almería, está cerca de abandonar el Málaga CF para poner rumbo al conjunto rojiblanco. Tal y como avanzó Radio Marca Málaga y pudo contrastar este periódico, el portugués ya ha comunicado a los rectores de Martiricos la situación y solo falta el acuerdo entre clubes para que se produzca una salida que prácticamente se da por hecha.

A Nelson Monte le quedaba una temporada de contrato en Málaga y le ha llegado esta buena oferta del equipo almeriense, que le ofrece un buen contrato tanto en salarios como en años. Ahora deben ser los clubes los que mantengan las conversaciones para llegar a un acuerdo económico por el traspaso del futbolista.

Dos temporadas en Málaga

El portugués llegó a Málaga hace dos temporadas y se convirtió en un central importante en el equipo. Fue partícipe del ascenso en la temporada 2023/24 y también rindió a buen nivel en esta primera campaña en Segunda. En esta última temporada jugó 33 partidos (2.955 minutos) y se destapó como goleador, con 3 tantos. En la campaña del ascenso jugó 36 encuentros.

El jugador ya no ha entrenado con el grupo en la mañana de este viernes y se encuentra ahora mismo intentando cerrar su salida. El club comprende la situación de un jugador que siempre tuvo un comportamiento ejemplar y está tratando de llegar al mejor acuerdo para todas las partes.

Cambio en la planificación

El centro de la defensa era una posición en la que no se preveían cambios. Con Einar Galilea, Murillo, Álex Pastor, Moussa y el propio Nelson Monte, la zona estaba apuntalada y la intención del club es que no hubiera ningún fichaje. Así lo reconoció el propio Loren Juarros en la rueda de prensa de balance tras el final de la pasa temporada. "Centrales ya os digo que no van a llegar", aseguró. Este plan cambiará cuando se confirme la salida de Nelson Monte.