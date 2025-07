El Málaga CF tumba el Plan de Reestructuración del Real Murcia por una deuda de 125.000 euros

El Málaga CF sigue librando batallas en los juzgados para hacer valer sus intereses. Esta semana ha sido noticia el rechazo de la Audiencia Provincial de Murcia al Plan de Reestructuración de deuda del Real Murcia, poniendo fin a su idea y aceptando la mayoría de los escritos de impugnación, entre los que se encontraba el del Málaga CF.

El club murciano adeuda, en total, unos 125.000 euros al Málaga CF, una cantidad que no estaba contemplada en Plan de Reestructuración murciano y que la entidad blanquiazul, como acreedor, exige cobrar. Esto se debe a una deuda contraída en el pasado en la que el Real Murcia le debía al Málaga 78.240,95 euros. Incluyendo los intereses y costas procesales, la cifra a abonar a las arcas de Martiricios es ya de 125.749,66 euros.

El Málaga CF debía haber cobrado esta cantidad con fecha límite en diciembre del 2022, quedando como vencida un año más tarde, pero el Murcia no pagó y sus intenciones eran las de abonar solo el 5%: 3.912,04 euros. Ante eso, el club blanquiazul decidió emprender acciones legales en este proceso que ahora ha tumbado la Audiencia Provincial murciana.

Desde el club blanquiazul se votó en contra de este plan y se impugnó, en defensa de sus intereses como acreedor en este proceso. La Audiencia Provincial, ahora, ha estimado su escrito de impugnación, entre otros, y el Real Murcia deberá reelaborar su plan de quita de deuda.

Plan con muchas grietas

La Audiencia Provincial de Murcia ha sido muy contundente a la hora de aceptar las impugnaciones, entre las que se encontraba la del Málaga CF, y tumbar un proceso por el que el club murcianista pretendía reducir su deuda privada en un 95%.

No tuvieron piedad los abogados del Real Murcia a la hora de crucificar a los acreedores, el Málaga CF entre ellos, y no han tenido piedad los magistrados de la sección 4 de la Audiencia Provincial a la hora de hacer añicos todo el Plan de Reestructuración, un Plan que queda en papel mojado, ya que ante la sentencia conocida ayer no cabe recurso.

Ni un argumento válido ha sido capaz de aportar el Real Murcia para defender su Plan. Cada uno de los argumentos presentados por los acreedores que impugnaron ha sido aceptado.

Entre muchas de las grietas que encuentran los magistrados destacan la formación defectuosa de clases de acreedores, la falta de acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social en el momento de su solicitud de homologación judicial, así como la omisión de requisitos formales en la elaboración del plan.

Como ya se informó en La Opinión de Murcia desde hace casi un año, el Real Murcia, que nunca se sentó a negociar, había sido tan agresivo en la elaboración del Plan, que lo único que había conseguido es dar balas al Málaga CF y al resto de los acreedores que se habían mostrado en contra del proceso. Y todas esas dudas que rodeaban al texto homologado por el Mercantil han sido confirmadas por la Audiencia Provincial.

Lo que parecía evidente fue confirmado por los magistrados de la Audiencia Provincial, que hace una crítica contundente a la actuación de los granas, recordando que un crédito público, no afectado por la quita, «no puede arrastrar nunca al resto de acreedores a tener pérdidas considerables». «Para la Audiencia, esto rompe el principio de igualdad entre acreedores y vulnera el derecho de defensa de quienes sí asumen pérdidas», indicaban en la nota del juzgado.

Rechazo a "acribillar" a los acreedores

Tampoco compran los magistrados el argumento de la viabilidad, al considerar que los problemas económicos del Real Murcia vienen de muy atrás y que la única solución que aporta el Plan es acribillar a los acreedores con una quita del 95%.

En definitiva, la Audiencia Provincial acepta las impugnaciones, a excepción de la presentada por García de la Vega, y tumba el Plan, obligando al Real Murcia a volver a empezar de cero, aunque el nuevo proceso nunca será tan agresivo como el anulado. En ese nuevo plan debe contemplarse el pago al Málaga CF, al que le debe ya más de 125.000 euros.