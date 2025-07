El debut perfecto de Adrián Niño

La carta de presentación de Adrián Niño con la camiseta del Málaga CF no pudo tener mayor impacto. Dos tantos en poco más de 30 minutos sobre el campo, con golazo por la escuadra incluido en lo primero que hizo sobre el césped. El delantero de Rota, recientemente fichado por el club blanquiazul, fue la sensación del primer partido de la pretemporada de los de Sergio Pellicer frente al Antequera. El joven futbolista de 21 años, por el que se ha pagado traspaso al Atlético de Madrid, ha despertado la ilusión del malaguismo en su primera actuación.

Esto no ha hecho más que empezar, pero es difícil tener un estreno mejor que el de Adrián Niño. Tras menos de una semana de entrenamientos con el equipo, el delantero andaluz saltó al verde para el inicio de la segunda mitad y en solo cinco minutos ya demostró de lo que es capaz. Tras un buen centro de Dani Sánchez desde la izquierda, buscó bien el espacio en el área y, sin dejarla caer, enganchó un remate que se coló por la escuadra de la portería. Y solo 20 minutos después, tras una gran acción individual de Joaquín Muñoz, firmó su doblete con otra definición al primer toque, esta más sencilla, desde dentro del área.

Doblete en media hora

Niño solo estuvo 32 minutos sobre el césped. Jugó desde el inicio del segundo tiempo hasta el minuto 77, cuando fue sustituido por Aarón Ochoa -otra noticia positiva el retorno del canterano-. Y en poco más de media hora ya se ganó la primera ovación de la hinchada blanquiazul. Difícil tener mayor impacto en un debut. «Estoy muy contento. Ha empezado muy bien la cosa. He venido para marcar goles, es lo que mejor sé hacer. Empezar así es muy bueno para la confianza», dijo el atacante ex del Atlético de Madrid tras el partido. «Me ha felicitado, he hecho tres entrenos y para empezar está bien», dijo sobre Pellicer y su poco tiempo aún en el equipo blanquiazul.

Adrián Niño es el primer jugador por el que el Málaga CF paga traspaso en los últimos siete años. El club ha abonado en torno al medio millón de euros al equipo rojiblanco por el 50% de la propiedad del futbolista, que ha firmado por el club de Maritricos hasta 2029 -cuatro temporadas-. En su presentación de hace unos días, el jugador ya comentó la «presión» que eso supone. «Un orgullo que después de tanto tiempo hayan hecho esta inversión en mí. Sí que es una presión, pero no me da miedo. Vengo con ganas de aportar, pero sobre todo siento orgullo», aseguró. El delantero se presentó como un futbolista con «buena definición». Y solo ha tardado tres días en demostrarlo.

Dos de los tres delanteros del plantel vieron puerta en el primer amistoso de la pretemporada. En la primera parte, Chupete demostró que sigue ligado al gol con un tanto marca de la casa. Utilizó su cuerpo para fijar a defensor, giró y definió al palo largo. Y Niño le respondió en la segunda parte con un doblete. Solo faltó Eneko Jauregi, otro de los nuevos fichajes, por sumarse a la fiesta de la goleada contra el Antequera. Buenas noticias para Pellicer.