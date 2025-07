Cambio de planes en el mercado del Málaga CF

El mercado de verano es largo y siempre deja alguna situación más o menos impredecible. El Málaga CF tenía una ruta bien marcada en esta ventana de fichajes y ahora tendrá que variar sus planes por la salida, aún no oficial, de Nelson Monte. El central portugués se marchará traspasado rumbo al Almería por una cifra algo inferior a los 400.000 euros y dejará un hueco importante en el centro de la zaga que obligará a Loren Juarros y su equipo a acometer una incorporación en el eje de la zaga.

Movimiento en la defensa

El conjunto blanquiazul no tenía previstos movimientos en el centro de la defensa. En principio, se iban a mantener las mismas piezas de la temporada pasada: Álex Pastor, Murillo, Einar Galilea y Nelson Monte, más Moussa, todavía lesionado por unos meses más. Pero la marcha presumible de Nelson Monte, que estuvo presente en la cita de este sábado en el Arraijanal pero no jugó, obliga a moverse en el mercado. Loren Juarros comentó en la rueda de prensa de balance del mercado de fichajes que no iban a llegar centrales, pero esto le hace variar los planes.

Se marchará un zaguero con jerarquía, en el césped y en el vestuario, y además dejará dinero en la caja y liberará una de las fichas importantes de la plantilla. Esto obliga a fichar y también deja margen de maniobra para hacerlo. La dirección deportiva está obligada ahora a peinar el mercado y acertar para reemplazar a un central titular, que ha sido muy importante en las últimas dos temporadas.

Nelson Monte vio el partido del sábado desde la grada. / M. G.

Los esfuerzos este verano estaban centrados en reforzar la parcela ofensiva. Ya han llegado cuatro fichajes: Eneko Jauregi y Adrián Niño para la delantera, Joaquín Muñoz para los extremos y Carlos Dotor, un centrocampista de corte ofensivo que llega tras la salida de Manu Molina. La intención del club era la de incorporar otro extremo para reforzar aún más el frente de ataque, un jugador que aporte velocidad y desborde. Ahora también se trabajará en la llegada de un central.

El Málaga CF cuenta ahora mismo con 27 jugadores con ficha profesional. Tras la salida de Nelson Monte, serán 26. Así que todavía sobra uno. Y si se quieren hacer estas dos incorporaciones -central y extremo- se tendrán que producir tres salidas. Loren Juarros será el encargado de cuadrar este puzzle, ya sea mediante cesiones o rescisiones.