Las cuatro posibles ubicaciones para la Nueva Rosaleda

El tema de la Nueva Rosaleda todavía va a dar mucho que hablar. Tras renunciar a la oportunidad de ser sede del Mundial 2030 y, por tanto, a la reforma de La Rosaleda, tal y como estaba planteada, ahora se abren diferentes vías para dotar a la ciudad y al Málaga CF de un estadio a la altura de las circunstancias. Queda claro que la apuesta ahora de las instituciones propietarias -Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Andalucía- es la de trasladar el campo de su ubicación actual y los esfuerzos deben centrarse en encontrar un nuevo lugar idóneo.

El proyecto vuelve a estar en fase embrionaria. Tras descartar la opción de ser sede del Mundial, las instituciones ahora ya no van apretadas por los plazos, el nuevo estadio ya no tiene que estar listo para el 2030, así que quedan por delante meses, quizás años, de debate sobre la construcción y la ubicación de la Nueva Rosaleda. El tema vuelve ahora a la fase de estudios preliminares, como ya se hizo, con el fracaso anunciado, de la remodelación de La Rosaleda.

Cuatro posibles opciones

Según cuentan desde las instituciones, toca de nuevo hacer los estudios para encontrar esa ubicación ideal para la Nueva Rosaleda ya están en marcha. A falta de conocer las conclusiones de esos trabajos, el alcalde Francisco de la Torre ha señalado este miércoles algunas de las alternativas que ya se contemplan. A la posibilidad de los terrenos de la Venta San Cayetano en el Puerto de la Torre, el alcalde ha sumado otras tres posibles ubicaciones: la zona del Cerro Coronado, por encima de la Avenida de Valle Inclán, terrenos en la Universidad y otros en Campanillas (Castañetas).

"Tenemos una zona rústica detrás del Cerro Coronado, que podría tener vocación para ello, habrá que ver si urbanísticamente es viable. Hay un suelo dentro del espacio que donamos a la Universidad y que está destinado a equipamiento deportivo. Podría ser idóneo" asegura De la Torre. "Puede haber quizá por la zona de Campanillas (Castañetas) otra opción posible. El estudio no está hecho y no puedo decir las conclusiones. Cuando lo esté, cualquier persona de las peñas y la afición malaguista tendrá acceso a ello", añadió.

"Las tres administraciones hemos tenido unos 700.000 euros para estudios, se han gastado menos de 500.000. De ahí tendremos para hacer un estudio para ver el sitio en el que se pueda hacer el estadio. Hay varios lugares posibles de entrada, pero no muchos porque Málaga no tiene muchos llanos a su alrededor. Tiene el mar y las montañas, lo que la hace maravillosa, pero a la hora de plantear muchas operaciones en suelo llano no hay. Está el suelo de las rondas, a la altura de la antigua venta de San Cayetano, en el distrito de Puerto de la Torre", dijo el alcalde.

El estadio, sin fecha ni plazos

Lo que queda claro es que quedan años por delante hasta que esa Nueva Rosaleda sea una realidad. Como mínimo, más allá de ese 2030 en el que se jugará el Mundial en España y Málaga no tendrá un campo acorde para acoger partidos. "El compromiso es firme, hacer un estadio para Málaga. El motivo de estar en el Mundial era adelantarnos en el tiempo. Para llegar al Mundial la única manera era La Rosaleda actual. Lo otro, la tramitación urbanística era más lenta y compleja. Causaba problemas al Málaga, impactaba de cara al club y su afición. No podía bajar más de categoría y no queríamos ser un problema", explicó De la Torre.

En referencia al club, volvió a hacer referencia a su propiedad y a la posibilidad de que en esa Nueva Rosaleda pueda haber inversión privada. "Nos importa que el club tenga ambición. Puede haber inversión privada si el club cambia de manos con solvencia. Siempre tendremos la responsabilidad de ser propietarios de La Rosaleda, ya lo hicimos a principios de este siglo, cuando compramos al Banco Hipotecario. El estadio actual está cerca de zonas populosas ahora, pero en otras zonas tiene las ventajas de poder ir creciendo progresivamente", concluyó.