Kike Pérez habla sobre el mercado de fichajes

Aún quedan semanas de mercado de fichajes por delante y el Málaga CF, como el resto de equipos, todavía tiene tarea por delante. Kike Pérez, director general del club, habló para los medios durante la presentación del Trofeo Costa del Sol que enfrentará a los blanquiazules contra el Real Betis y dio varias pinceladas sobre los planes del club en lo que resta de ventana de incorporaciones, hasta el 1 de septiembre.

En la búsqueda de un central

La salida de Nelson Monte ha variado los planes iniciales del club blanquiazul. Ahora, se busca un central que reemplace al portugués. "No se tenía planteado. Como siempre digo, hasta el final del mercado pasan muchas cosas. Situaciones de mercado, hicimos el traspaso. Darle las gracias por estos dos magníficos años. Nosotros, a buscar un sustituto. Desearle lo mejor. Esa posición estaba cubierta y no había movimientos. Queda mucho mercado y seguro que aparecerán buenas opciones", explicó Kike Pérez, que también hizo referencia a la posibilidad de que Ángel Recio suba al primer equipo: "Ahora mismo está a las órdenes del entrenador. Lo irá decidiendo en cada entrenamiento. No se había pensado en esa posibilidad. Se decidirá lo mejor para el equipo.

La otra pieza que busca la dirección deportiva en estos momentos es la de un extremo que potencia la zona ofensiva. Y para ello también deben darse salidas. "El tema de las salidas es delicado. Lo llevamos con toda la discreción del mundo. Las rescisiones son temas delicados. Son futbolistas que nos han ayudado a conseguir los objetivos y nunca es plato de buen gusto. Se trabaja en ello sin descanso. Preferimos no decir mucho más. Sin más", aseguró.

"Veremos cómo es la foto definitiva. Quedan seis semanas y puede pasar de todo. Lo haremos de la mejor manera posible. Nuestra prioridad es el día a día. Buscar los futbolistas que faltan para el equipo. Habrá 25 futbolistas y cumpliremos con lo que diga LaLiga", añadió el director general.

Fichas filiales

Preguntado por la posibilidad de que haya algunos futbolistas que mantengan la ficha del filial, como puede ser el caso concreto de Aarón Ochoa, Kike Pérez dijo que "se le da mucha importancia al tema de la licencia o el dorsal. Son futbolistas del primer equipo. Ya se decidirá de la mejor manera posible. Todos los que están a las órdenes del míster son del primer equipo", concluyó.