La opción de recompra que el Atleti mantiene sobre Adrián Niño

El impacto de Adrián Niño desde su llegada a la capital de la Costa del Sol es innegable. El delantero roteño se estrenó con un doblete ante el Antequera en su primer partido como malaguista y volvió a ver portería una semana después para abrir el marcador en la victoria ante la UD Almería.

Primer traspaso en 7 años

Su llegada supuso el primer fichaje por el que el Málaga CF pagaba un traspaso desde el verano de 2018. La entidad de Martiricos decidió pagar 400.000 euros por el prometedor ariete, que durante estas primeras semanas de pretemporada está demostrando el porqué de esa operación.

Adrián Niño es el cuarto fichaje del Málaga CF este verano. / Málaga CF

En su presentación, él mismo aseguraba que la inversión realizada en su traspaso no era algo que le preocupase: «Un orgullo que después de tanto tiempo hayan hecho esta inversión en mí. Sí que es una presión, pero no me da miedo. Vengo con ganas de aportar, pero sobre todo siento orgullo».

Una opción de recompra asequible

Tres goles en dos partidos, y un rendimiento que no está pasando desapercibido en su club de origen, el Atlético de Madrid. El club madrileño sigue manteniendo la propiedad del 50% del jugador, y según informa AtleticoSport.es, mantiene una jugosa opción de recompra sobre el roteño.

Esa opción de recompra en su primera temporada es de 1,2 millones de euros. Una cifra asequible para un club de la capacidad económica del Atlético de Madrid. Eso sí, esa cifra irá aumentando año a año hasta la finalización de su contrato con el Málaga CF en verano de 2029. De esta manera, el importe podría ascender hasta los 4 millones de euros, un número diez veces mayor de lo que el club blanquiazul pagó por el traspaso del delantero. Un acuerdo con el que el Atlético de Madrid se asegura mantener cerca de la entidad a uno de sus delanteros más prometedores, y quién sabe si recuperarlo para la causa, o para sacarle mayor rédito económico, si su rendimiento así lo merece.

De momento, Adrián Niño se prepara junto al resto de sus compañeros para disputar esta tarde el tercer partido amistoso de esta pretemporada. Será en el Marbella Football Center a partir de las 19.00 horas, ante el conjunto catarí del Al-Wakrah.